Hơn 100 ngư dân trú tránh siêu bão Rai ngay trên biển Đông

Dân trí Không kịp chạy về đất liền, 11 tàu cá với hơn 100 ngư dân Quảng Ngãi trú tránh bão ngay trên biển Đông. Những chiếc tàu mỏng manh đang men theo rìa cơn bão để giữ an toàn.

Ngày 18/12, khi có thông tin siêu bão Rai sẽ đi vào biển Đông, tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo cho hàng trăm tàu cá đang hành nghề trên biển đến nơi trú tránh an toàn. Tuy nhiên, có 11 tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) bị "kẹt" trên biển Đông.

Theo thông tin ban đầu, 11 tàu cá đang đánh bắt thì nhận được thông tin bão vào biển Đông. Các tàu này bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, hướng gió nên không thể chạy về bờ tránh trú bão. Do đó, 11 tàu cá với hơn 100 ngư dân quyết định trú tránh bão Rai (bão số 9) ngay trên biển Đông.

Hiện có 11 tàu cá với trên 100 ngư dân Quảng Ngãi đang tránh siêu bão Rai ngay trên biển Đông (Ảnh minh họa)

Dựa vào thông tin di chuyển của siêu bão Rai, ngư dân sẽ điều khiển tàu di chuyển đến khu vực rìa cơn bão trên biển Đông. Đây là khu vực giúp tàu hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng của bão. Đến khu vực an toàn, các tàu cá sẽ thả neo "dù" để tàu trôi theo con nước.

Chiều 19/12, bà Phạm Thị Công - Chủ tịch xã Nghĩa An - cho biết, những tàu cá này vẫn duy trì liên lạc về đất liền, các ngư dân vẫn ổn định. Nhóm tàu cá này vẫn đang bám sát thông tin di chuyển của cơn bão để đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Dựa vào thông tin dự báo hướng di chuyển của bão mà thuyền trưởng sẽ đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến chiều nay, các tàu đã di chuyển đến khu vực biển giáp với Đài Loan để tránh bão", bà Công cho biết.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến trưa nay 19/12, vẫn còn 43 tàu cá với 325 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển. Các tàu này đang tiếp tục được hướng dẫn để đến vị trí tránh bão an toàn.

Tỉnh Quảng Ngãi đã di dời, sơ tán 525 hộ dân ở TP Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn đến nơi tránh bão số 9. Các huyện ven biển khác cũng thông báo cho dân sẵn sàng di dời khi có gió mạnh.

Cảng bến Đình tại huyện đảo Lý Sơn đã bắt đầu hứng chịu những đợt sóng dữ dội do ảnh hưởng bão số 9.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ vừa qua, bão số 9 đã giảm đi một cấp. Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Bắc bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, nên ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Quốc Triều