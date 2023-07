Hôm nay miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm 38 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 2/7, nắng nóng vẫn phủ khắp miền Bắc và tập trung ở khu vực Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại Hà Nội, khu vực ghi nhận mức nhiệt cao trên 35 độ C từ 10h và tiếp tục tăng lên ngưỡng 38 độ C vào lúc 14h-15h. Độ ẩm xuống mức thấp nhất 50%, thời tiết khó chịu, cực kỳ oi nóng.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên trải qua ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận mức nhiệt cao 36-38 độ C. Một số nơi có thể nóng trên 39 độ C, tập trung ở các huyện vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài nhiều ngày tới, nhưng đặc điểm là ít khả năng ghi nhận mức nhiệt cao trên 40 độ C như giai đoạn đầu mùa. Nhiệt độ cao trung bình 35-37 độ C, nắng nóng gay gắt chỉ xuất hiện cục bộ.

Đáng lưu ý, mưa dông vẫn có thể xảy ra ở miền Bắc trong những ngày tới, tập trung về tối và đêm. Riêng vùng núi nguy cơ xuất hiện mưa lớn kèm theo các hiện tượng như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, mưa dông tiếp diễn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa được dự báo 20-40mm, có nơi trên 60mm và tập trung về chiều, tối. Người dân đề phòng tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.