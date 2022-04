Hôm nay Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C

Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C. (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (25/4) đến ngày 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17h.

Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-15h.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 25-26/4, có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-15h.

Ngoài ra, từ ngày 25/4 đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.