Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét xóa tên một ứng viên đại biểu Quốc hội

Dân trí Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường - Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia thông tin, trường hợp này là một ứng viên tại Hà Nội, liên quan đến một vụ án đang được Bộ Công an điều tra…

Trao đổi với PV Dân trí, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường - Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia đang xem xét trường hợp của một ứng viên tại Hà Nội.

Với trường hợp này, Bộ Công an mới đây có văn bản nêu ý kiến để các cơ quan tham mưu đề xuất Hội đồng bầu cử quốc gia xóa tên ứng viên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa này do có liên quan đến một vụ án mà Bộ đang điều tra. 2 ngày trước, Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, tiến hành bắt tạm giam một số bị can liên quan vụ việc này.

Theo quy trình, 31 thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ cho ý kiến về việc xóa tên ứng viên qua phiếu xin ý kiến để tổng hợp, báo cáo lại Hội đồng.

"Trường hợp ứng viên này, Hội đồng bầu cử quốc gia đang xem xét, sẽ có nghị quyết cụ thể" - Tổng thư ký Quốc hội thông tin.

Liên quan đến một ứng viên khác, ngày 12/5, trang thông tin của Hội đồng bầu cử quốc gia đăng thông tin, một ngày trước khi diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, có một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Kiên Giang tự rút ra khỏi danh sách ứng cử. Như vậy, so với danh sách đã được niêm yết ban đầu là 14 ứng cử viên, Kiên Giang còn 13 ứng cử viên để bầu 8 đại biểu Quốc hội cho nhiệm kỳ khóa XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của những người ứng cử tại Kiên Giang.

Trao đổi với PV Dân trí hôm nay, 14/5, Trưởng ban Công tác đại biểu của UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác nhận, Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định cho một người ứng cử rút tên khỏi danh sách ứng viên để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Thế Anh, ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại tỉnh Kiên Giang. Ông này có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Trưởng ban Công tác đại biểu phân tích, theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, một trong những điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là phải có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

"Đối với trường hợp ông Nguyễn Thế Anh, mặc dù đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đề nghị và Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trong danh sách chính thức người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhưng do những yếu tố cá nhân trong đó có vấn đề về sức khỏe, ứng cử viên đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử" - bà Thanh thông tin.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét, cân nhắc tình hình nhân sự thực tế của địa phương và chấp thuận với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang về việc rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thế Anh, đồng thời điều chỉnh lại số lượng và nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội tại hai trên tổng số ba đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội đã được ấn định.

Ông Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 10/8/1973, Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang được Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đề nghị và Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trong danh sách chính thức tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV sau 3 vòng hiệp thương. Sau khi ông Nguyễn Thế Anh rút khỏi danh sách, tỉnh Kiên Giang còn lại 13 ứng cử viên để bầu 8 ĐBQH. Trong 13 ứng viên này có 3 ứng viên được Trung ương phân bổ về địa phương gồm: Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; ông Nguyễn Phương Tuấn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV; ông Nguyễn Danh Tú, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UB Thường vụ Quốc hội

Phương Thảo