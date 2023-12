Ngày 6/12, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch thành phố Hội An - cho hay chính quyền thành phố cùng Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (Four Paws) vừa đóng cửa một cửa hàng chuyên bán thịt chó, mèo lâu năm nhất tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An (bên trái), ông Phạm Văn Quyết (giữa) và đại diện lãnh đạo phường Cẩm Phô ký cam kết chuyển đổi mô hình kinh doanh và chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo (Ảnh: Hùng Anh).

Chủ cửa hàng này là ông Phạm Văn Quyết. Ông Quyết cho biết trước đây mỗi năm, cửa hàng ông tiêu thụ hơn 350 con chó, đã hoạt động trong gần 15 năm.

Ông Phạm Văn Quyết cho hay, sau khi được chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, ông tình nguyện đồng ý theo chủ trương của chính quyền thành phố Hội An đóng cửa cơ sở kinh doanh và chuyển đổi sang mô hình kinh doanh khác.

"Khi tôi biết tới dự án mà Four Paws và UBND thành phố Hội An nhằm chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo trong thành phố, tôi cảm thấy mình có thể góp phần giảm thiểu tình trạng này bằng cách đóng cửa nhà hàng của mình. Tôi cũng sẽ vận động các chủ nhà hàng khác sớm hành động như mình", ông Quyết chia sẻ.

Sau khi đóng cửa hàng của mình, ông Quyết mong muốn những người buôn bán thịt chó, mèo khác trong khu vực cũng sẽ sớm hành động như ông.

Ông Phạm Văn Quyết (bên phải) - chủ quán thịt chó tháo dỡ biển và di dời các vật dụng chế biến thịt chó ra khỏi cửa hàng (Ảnh: Hùng Anh).

Bà Karen O'Malley, Giám đốc Chương trình Chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo của Four Paws, cho biết sự kiện này là một bước tiến tích cực của chính quyền Hội An trong việc loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo.

"Với nhiều vật nuôi vô tội bị bắt trên đường phố hoặc bị đánh cắp tại nhà, chúng tôi hy vọng rằng việc loại bỏ thịt chó, mèo ra khỏi thực đơn ăn uống sẽ bảo vệ cuộc sống của hàng nghìn cá thể động vật trong tương lai", bà Karen O'Malley nói.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết trong 2 năm qua, với sự hợp tác của Four Paws, thành phố đã triển khai thành công một số hoạt động trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng buôn bán thịt chó, mèo.

"Mặc dù, chúng tôi biết vẫn còn nhiều việc phải làm, việc đóng cửa nhà hàng này đánh dấu một bước tiến nữa trong việc loại bỏ dần việc buôn bán thịt chó, mèo ra khỏi thành phố Hội An, và chúng tôi khuyến khích các thành phố khác trên khắp Việt Nam làm điều tương tự", ông Nguyễn Thế Hùng phát biểu.

Vào tháng 12/2021, UBND thành phố Hội An đã ký biên bản ghi nhớ với Four Paws cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn. Những năm qua, 2 đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động như các đợt triệt sản và tiêm phòng miễn phí, tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng.

Theo Four Paws, hàng năm, ước tính có khoảng 10 triệu cá thể chó và mèo bị bắt, vận chuyển và giết mổ để lấy thịt ở Campuchia, Việt Nam và Indonesia.

Phần lớn những con vật này là thú cưng hoặc động vật bị đánh cắp trong cộng đồng, và động vật đi lạc được bắt từ đường phố để cung cấp cho hoạt động buôn bán.