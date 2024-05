Đường sắt Bắc - Nam tê liệt do sạt hầm, trung chuyển khách trên 6 đôi tàu

Tối 21/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh Lê Quang Vinh cho biết cơ quan chức năng chưa thể thông hầm đường sắt Chí Thạnh (ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam), do tại thời điểm này Phú Yên có mưa.

"Do chưa thể thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, nên Chi nhánh đường sắt Phú Khánh đang trung chuyển các hành khách đi tàu bằng ô tô từ ga Tuy Hòa đến ga La Hai (cùng thuộc tỉnh Phú Yên) và chiều ngược lại", ông Vinh nói.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Kong Thành).

Cũng theo ông Vinh, hiện chưa thể dự kiến được thời gian thông hầm do thời tiết xấu.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, thông tin trước mắt từ đêm nay đến 8h ngày mai (22/5), đơn vị sẽ trung chuyển gần 2.700 hành khách trên 6 đôi tàu khách.

Ông Phạm Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết thêm, hầm đường sắt Chí Thạnh giao chéo bên dưới với đường bộ ĐT.641, gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, đường bộ và ảnh hưởng an toàn giao thông tại khu vực.

Đơn vị quản lý đường sắt đang triển khai phương án khắc phục sự cố sụt lún trong hầm. Do đó để đảm bảo an toàn, ngành giao thông tỉnh Phú Yên quyết định cấm các loại phương tiện lưu thông qua khu vực Đèo Thị (huyện Tuy An) từ Km0+900 đến Km1+500 tuyến ĐT.641, trừ xe hai bánh.

Trung chuyển khách đi tàu bằng ô tô tại ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Ảnh: Minh Hằng).

Công an huyện Tuy An và tỉnh Phú Yên cũng đang bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng tại vị trí sạt lở.

Như Dân trí đã thông tin, 10h30 ngày 21/5, khoảng 30m2 đất đá từ trên trần hầm Chí Thạnh rơi xuống đường ray tàu hỏa.

Nguyên nhân gây ra sạt lở do đất đá lâu ngày bị phong hóa, cộng với những ngày vừa qua tại Phú Yên có mưa lớn, nước ngấm vào tầng đất đá trong hầm.

Trước đó, ngày 12/4, tại hầm Bãi Gió thuộc hệ thống hầm đường sắt Đèo Cả ở khu vực giáp ranh Khánh Hòa và Phú Yên cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần 10 ngày, đến chiều tối 21/4 mới thông tuyến trở lại.