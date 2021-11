Hoạt động Nhân ái của Dân trí làm lay động trái tim bạn đọc

Dân trí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông nhận xét về hoạt động nhân ái của Dân trí trong buổi Lễ chuyển giao Công đoàn báo Dân trí về Công đoàn Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Lễ Chuyển giao- Tiếp nhận Công đoàn cơ sở báo điện từ Dân trí từ Liên đoàn lao động Quận Đống Đa về Công đoàn Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội diễn ra chiều 25/11.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam dành nhiều thời gian nhấn mạnh về hoạt động nhân ái của báo Dân trí.

Ông Nguyễn Văn Đông đánh giá cao hoạt động nhân ái của báo Dân trí.

Theo ông, Liên đoàn lao động quận Đống Đa đã rất tích cực trong công tác chuyển giao, giúp cho việc chuyển giao được thuận lợi. Lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam rất phấn khởi khi tiếp nhận Công đoàn cơ sở báo điện tử Dân trí.

Công đoàn viên chức Việt Nam hiện đang quản lý 61 công đoàn trực thuộc trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp, 36 công đoàn cơ sở và khoảng 84.000 đoàn viên. Ngoài việc thực hiện chức năng tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Công đoàn viên chức cũng đang thực hiện nhiều hoạt động xã hội.

Ông Nguyễn Khương Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động quận Đống Đa; bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Lê Bảo Trung- Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí ký biên bản bàn giao- tiếp nhận.

"Tôi đề nghị khi về với chủ quản mới, công đoàn Dân trí hòa nhập thật nhanh, phát triển thật mạnh, tham gia ngay tất cả hoạt động công đoàn của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội. Dân trí là tờ báo có các hoạt động xã hội mạnh, đặc biệt hoạt động nhân ái nêu nhiều hoàn cảnh làm lay động con tim bạn đọc. Tôi mong báo tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của mình", ông Nguyễn Văn Đông phát biểu.

Cùng quan điểm, ông Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lao động- Thương binh và xã hội định hướng: Hoạt động của Công đoàn Dân trí phải gắn với nhiệm vụ mới của Bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan đơn vị, đảm bảo công tác công đoàn cơ sở ngày một tốt lên.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh cũng đánh giá hoạt động công đoàn của Dân trí rất gần với chuyên môn, vì vậy khi về với Công đoàn Bộ chủ quản, Công đoàn Dân trí sẽ phát huy được hết các thế mạnh, đặc biệt trong các công việc gắn với người lao động của Bộ chủ quản.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong thời gian qua, Công đoàn Bộ thực hiện tốt cuộc vận động thi đua, tích cực tham gia hoạt động văn hóa thể thao, đặc biệt là các hoạt động từ thiện… Đến nay công đoàn Bộ đạt nhiều thành công, nhận 3 Bằng khen Chính phủ. "Chúng tôi kỳ vọng Công đoàn Dân trí về với Công đoàn Bộ sẽ là lực lượng nòng cốt, giúp Công đoàn thêm sức mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Bộ, cùng công đoàn Bộ thực hiện các phong trào, hoạt động xã hội, từ thiện, đảm bảo công tác công đoàn cơ sở được ngày một tốt lên", bà Huyền phát biểu.

Ông Lê Bảo Trung- Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí phát biểu báo cáo hoạt động công đoàn của báo trong thời gian qua.

Thực tế thời gian qua, tuy Công đoàn Dân trí chưa chính thức về với Công đoàn Bộ nhưng hai đơn vị đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình xã hội rất ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây nhiều hệ lụy lớn cho an sinh xã hội. Hai đơn vị đã có những hoạt động phối hợp như xây nhà tình nghĩa ở Tuyên Quang, trao 800 túi an sinh đến lao động tự do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, trao tặng 2.000 túi an sinh tới người dân nghèo trong tâm dịch TPHCM...

Bảo Khánh