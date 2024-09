Hoàn tất sửa khe co giãn cầu Long Thành nối TPHCM với Đồng Nai

Chiều 19/9, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý tuyến cao tốc) cho biết, khe co giãn trên cầu Long Thành thuộc cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn tất việc sửa chữa.

Trong ngày, nhà thầu thu dọn công trường, hoàn trả mặt bằng cả hai làn xe trên cầu Long Thành (hướng Đồng Nai đi TPHCM). Từ 23h cùng ngày, xe có thể lưu thông bình thường qua khu vực.

Xe thường xuyên bị ùn tắc khi qua cầu Long Thành trong thời gian sửa khe co giãn (Ảnh: Hải Long).

Để đảm bảo bê tông ở phần nối giữa khe co giãn và mặt đường bê tông nhựa đạt cường độ tối đa, đảm bảo tuổi thọ công trình, VEC-E cho biết, sẽ tiếp tục hạn chế tốc độ 40km/h tại vị trí sửa chữa trong 5 ngày. Sau 23/9, xe được lưu thông tốc độ theo thiết kế.

Từ hôm 5/9, khe co giãn trên cầu Long Thành hướng từ Đồng Nai qua TPHCM bắt đầu được sửa chữa do đã bị gãy thanh ray. Trong 15 ngày sửa chữa khe co giãn, mặt đường trên cầu bị thu hẹp khiến tình trạng ùn tắc xe cộ nghiêm trọng thường xảy ra trên cao tốc này.

Đơn vị thi công dọn dẹp công trường sau khi sửa chữa xong khe co giãn chiều 19/9 (Ảnh: VEC-E).

Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng xe cộ qua tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục tăng cao, trung bình 10,45%/năm, đến nay, tuyến đường đã mãn tải.

Tuyến đường này sau khi thông với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết về Bình Thuận khiến áp lực giao thông tiếp tục tăng lên và hiện được nghiên cứu các phương án mở rộng lên 8-10 làn xe.