Hoãn các cuộc họp không cần thiết để di dời dân, ứng phó nguy cơ lũ quét

Dân trí Dự báo Bình Định tiếp tục có mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh - yêu cầu hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để lo đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Chiều 25/10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng chống lũ lụt và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, lượng mưa từ 19h ngày 23/10 đến 13h ngày 25/10, bình quân toàn tỉnh 207 mm, phổ biến từ 150 mm, có nơi lên đến hơn 400 mm. Dự báo, chiều tối nay (25/10), ở khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Đặc biệt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung vào công tác phòng, chống lụt bão và công tác đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Đồng thời, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt.

Cuộc họp trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng chống lũ lụt và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc cho hay, toàn tỉnh Bình Định có 163 hồ có dung tích từ 50.000 m3 trở lên. Hiện có 50 hồ chứa qua tràn và 21 hồ chứa đầy nước (lớn hơn 80% dung tích).

Đặc biệt hồ Định Bình - hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Bình Định - bắt đầu vận hành hạ mực nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa sông Kôn - Hà Thanh lúc 20h ngày 22/10 (tại mực nước cao trình 75,13m), điều tiết lớn hơn 200 m3/s, sau tăng dần lưu lượng điều tiết và lớn nhất đạt 420 m3/s lúc 7h ngày 25/10.

Ông Phúc cho biết thêm, hiện tỉnh có 116 tàu cá ngư dân đang nằm trong vùng biển nguy hiểm, trong đó có 2 tàu cá đang nằm trong đường đi của bão. Hiện các tàu cá đã nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm…

UBND huyện Phù Cát cũng được đề nghị di dời khẩn cấp 36 hộ dân sinh sống ở núi Gành (xã Cát Minh, huyện Phù Cát).

Sạt lở đất tại khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Ảnh: T.Tin).

Theo UBND tỉnh Bình Định, mưa lớn những ngày qua trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tại huyện miền núi An Lão, mưa lũ khiến một nhà dân thôn 5 (xã An Vinh) bị ảnh hưởng do sạt lở đất, rất may không gây thiệt hại về tài sản.

Ngoài ra, có 3 khu dân cư ở các xã An Toàn, An Vinh đã xuất hiện sạt lở; tuyến đường đi xã An Vinh bị sạt lở 3 vị trí, khối lượng sạt lở khoảng 1.500 m3, hiện địa phương đã khắc phục và thông tuyến. Thiệt hại ước tính 150 triệu đồng.

Tại huyện Vân Canh, sáng 24/10, mưa lũ làm sập mố cầu Ngô La quốc lộ 19C, ở xã Canh Vinh. Ngay sau sự cố, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành khắc phục xong và thông tuyến.

Tại TP Quy Nhơn, lúc 7h30 sáng nay 25/10, một phần taluy vách núi đá sạt lở gây bị thương 3 người đang lưu thông trên đường tại phường Lê Hồng Phong (đầu đường Nguyễn Tất Thành nối dài tiếp giáp đoạn rào chắn đường sắt), đã được đưa đến bệnh viện. Cũng trong hôm nay, tại khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, mưa lớn làm sạt lở đất đá ách tắc 30m đường giao thông, địa phương đang khắc phục.

