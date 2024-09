Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ, cảnh báo ngập ở TPHCM và 2 tỉnh

Ngày 22/9, Công ty Thủy điện Trị An thông báo sẽ xả lũ qua đập tràn xuống hạ lưu, vì lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ trung bình là 2.000 m3/s, đạt cao trình 60,5m (cao trình an toàn đập là 62m), trên cơ sở đang có cảnh báo lũ trên thượng nguồn hồ Trị An và mực nước tại Trạm Thủy văn Biên Hòa đang vượt báo động 1.

"Lưu lượng xả sẽ tùy theo mức độ báo động lũ ở TP Biên Hòa để nhà máy xả một cửa hay hai cửa", thông báo nêu.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp và chính quyền địa phương phối hợp, thông báo đến nhân dân vùng hạ lưu hồ chứa phòng ngừa, tránh những thiệt hại xảy ra.

Cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai thông báo nước sông Đồng Nai đang lên nhanh, ở giữa mức báo động 2 và báo động 3. Nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương ven sông thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM có nguy cơ ngập, sạt lở.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phước Huy cho biết, tình hình mưa lũ trên sông Đồng Nai diễn biến phức tạp do các địa phương ở đầu nguồn mưa lớn. Người dân, các ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó nước sông dâng cao, hạn chế thiệt hại.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323km2, được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.