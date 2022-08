Hồ chứa nước quá tải, cảnh báo ngập lụt lớn ở Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên trên địa bàn đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ ngày 25-26/8 tại TP Vĩnh Yên là 172mm, huyện Tam Đảo 210mm, Quảng Cư- huyện Lập Thạch 152mm, huyện Tam Dương 198mm, huyện Vĩnh Tường 170mm, huyện Bình Xuyên 132mm. Lượng mưa đã vượt mức dự báo ban đầu từ 100-1500mm, có nơi trên 150mm.

Trong khi đó, mực nước tại các hồ chứa và trên các sông nội đồng đang ở mức cao: Hồ Đại Lải gần 21m; hồ Thanh Lanh 76m. Các hồ đang xả tràn tự do không có cửa van điều tiết gồm: Lập Đinh xả tràn 0,35m; Làng Hà xả tràn 0,75m; Vĩnh Thành xả tràn 1m; Bản Long xả tràn 0,55m; suối Sải xả tràn 0,6m…

Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau trận mưa lớn kéo dài (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc).

Hiện nay, các ao, hồ, đầm, vùng trũng… đều đã đầy nước và không có khả năng chứa thêm nếu tiếp tục có mưa; nền đất đã bão hòa, dễ xảy ra sạt lở.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trên địa bàn Vĩnh Phúc có khả năng tiếp tục mưa, có nơi lưu lượng phổ biến 30-50mm.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, khu vực chia cắt sạt lở để tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông. Xử lý ngay những điểm sạt lở để giao thông không bị gián đoạn, ách tắc.

Các địa phương rà soát, khơi thông cống, luồng tiêu đảm bảo tiêu thoát nước khi tiếp tục có mưa; rà soát, kiểm tra các ao, hồ đầm, vùng trũng đã ngập sâu để triển khai ngay các biện pháp chống đuối nước.

Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thông tin tăng cường đưa tin về mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng… đến người dân để chủ động các biện pháp ứng phó.