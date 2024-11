Hình thức thi vòng chung kết Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024

Sau vòng sơ loại cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024 diễn ra vào ngày 21/11 tại báo Dân trí, 8 sáng kiến xuất sắc nhất đã bước vào vòng bình chọn online và tiến tới vòng chung kết cuộc thi.

Năm nay, hình thức thi Hackathon tại vòng chung kết đã trở lại, đây là vòng thi từng góp phần làm nên thành công cho mùa giải năm 2022. Theo đó, các đội trao đổi và tham vấn với chuyên gia cố vấn để hoàn thiện sản phẩm dự thi trong vòng 24 tiếng.

Sau 24 tiếng trao đổi, tham vấn với chuyên gia, các thí sinh sẽ bước vào vòng chung kết và có 6-8 phút để trình bày trước Ban giám khảo (có thể sử dụng sản phẩm trực quan để minh họa).

Anh Vũ Công Duy, trưởng nhóm tác giả từng đạt giải Nhất cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 cho nội dung "Giải pháp công nghệ an toàn giao thông" với tác phẩm "Hệ thống quản lý giao thông thông minh" đánh giá cao vòng thi Hackathon, đây là điểm đặc biệt tại cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam.

"Với vòng thi này, chúng tôi được trao đổi với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Từ đây, những thiếu sót trong nghiên cứu của chúng tôi sẽ được giải quyết. Những đóng góp từ các cố vấn góp phần giúp ý tưởng sáng kiến của chúng tôi được thiết thực, đem lại hiệu quả tối ưu khi áp dụng thực tế", anh chia sẻ.