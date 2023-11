Hình hoa sen nhà ga sân bay Long Thành lộ diện

Những ngày giữa tháng 11, tại đại công trường sân bay Long Thành không khí làm việc của đội ngũ công nhân, kỹ sư, giám sát, tư vấn hối hả, khẩn trương. Sau hơn hai tháng thi công, đến nay nhà ga hành khách sân bay Long Thành, gói thầu quan trọng nhất của dự án sân bay Long Thành với hình ảnh hoa sen dần lộ diện.

Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, tới thời điểm hiện tại, các hạng mục của nhà ga hành khách đang tăng tốc triển khai. Các nhà thầu đã huy động hơn 1.000 nhân lực để triển khai các công việc giai đoạn đầu của gói thầu. Hàng chục cẩu tháp được lắp đặt để phục vụ công tác thi công nhà ga hành khách.

Hàng trăm máy móc, thiết bị xây dựng, giao thông phục vụ thi công được các nhà thầu trong liên danh Vietur huy động từ khắp cả nước về công trường sân bay Long Thành. Các cẩu tháp, máy xúc, xe lu... được huy động số lượng lớn nhằm đẩy nhanh tiến độ ngay sau khi khởi công gói thầu vào ngày 31/8.

Cụ thể, các nhà thầu của liên danh Vietur huy động hơn 1.000 nhân sự với 400 thiết bị, máy móc đến công trường phục vụ thi công. Sau hơn hai tháng khởi động, đến nay liên danh nhà thầu đã hoàn thành lắp dựng hai trạm bê tông, chuẩn bị lắp dựng thêm hai trạm bê tông trong công trường và thêm các trạm bên ngoài để phục vụ giai đoạn cao điểm của dự án.

Phòng điều hành của các nhà thầu đã đưa vào hoạt động, phục vụ 500 - 600 kỹ sư, đồng thời đảm bảo liên kết chung trong tổng thể khu điều hành với Văn phòng Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, văn phòng liên danh tư vấn giám sát và văn phòng các đơn vị tư vấn khác.

Tới nay, liên danh nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt 22/24 cẩu tháp, kéo dây điện và lắp dựng sáu trạm biến áp (mỗi trạm 1000 KVA), đóng điện sáu trạm biến áp để phục vụ xây dựng nhà ga.

Chị Nguyễn Thị Bông (38 tuổi, quê Nghệ An) cho biết chị và nhóm bạn từ Nghệ An vào làm công trường từ hai tháng nay. Dù công trường thường xuyên mưa nhưng công việc vẫn đang tốt.

"Làm công trình nào mình cũng phải tập trung, cẩn thận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, được làm tại công trình lớn, có tính chất quan trọng như sân bay Long Thành thì rất hãnh diện".

Việc thi công các tuyến đường công vụ trong nhà ga đã đạt 80% với tổng chiều dài 3.690m. Còn cổng và hàng rào của công trường nhà ga đạt tiến độ hơn 70%. Trong ảnh, công nhân đào đất để xây dựng móng nhà ga, những móng cọc được đóng xuống trước đó.

Tổng cộng 1.545 cọc móng được đóng tại khu vực xây nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Các nhà thầu bắt đầu đào đất thi công phần công trình ngầm và sắp tới đến phần thô; phần bê tông cốt thép của thân nhà ga; gia công lắp dựng hệ thống kết cấu thép tại nhà xưởng; đặt hàng vật tư, vật liệu cùng các trang thiết bị.

Nhà ga hành khách là gói thầu có quy mô lớn nhất, tính chất kỹ thuật phức tạp nhất và thời gian thi công dài nhất trong các gói thầu của Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Các tuyến đường công vụ, tuyến đường tạm phục vụ thi công nhà ga hành khách được san lấp, làm mới tại khu vực công trường.

Công trường nhà ga hành khách sân bay Long Thành hiện có 7 nhà thầu chính cùng thi công, đẩy nhanh công việc đảm bảo tiến độ dự án. Công tác an ninh, an toàn lao động được Ban quản lý dự án cũng như nhà thầu đặc biệt quan tâm, giám sát kỹ. Nhiều biển báo an toàn, khu vực cấm được đơn vị thi công gắn ngay khi bắt đầu triển khai thi công.

Do lượng công việc rất lớn nên hàng ngày lượng xe ben, xe cẩu ra vào công trường liên tục. Theo Ban quản lý dự án, thời gian tới vào mùa nắng nên các đơn vị sẽ chú trọng công tác tưới nước nhằm giảm lượng bụi tại công trường.

Trị giá gói thầu 35.000 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là Liên danh Vietur với thời gian xây dựng 39 tháng. Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa.