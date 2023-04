Hình hài cây cầu 1.200 tỷ đồng vượt sông dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam

Cầu Hưng Đức (nối Nghệ An - Hà Tĩnh) thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (Dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông). Công trình có tổng giá trị dự toán hơn 1.200 tỷ đồng, dài hơn 4km. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những cầu đường bộ dài nhất Việt Nam. Trong hình là công trường thi công đoạn cầu dẫn bắc đê, vượt đê và vượt sông Lam.

Vị trí cầu Hưng Đức nằm song song tuyến Quốc lộ 1A cũ, bắc qua sông Lam và các nhánh nhỏ (Ảnh: Google Map).

Tại phần cầu chính vượt sông Lam, nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, xà lan cỡ lớn để phục vụ thi công.

Hình hài cầu 1.200 tỷ đồng vượt sông dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam (Video: Dương Nguyên).

Các nhịp, mố trụ đang dần hoàn thiện. Đoạn cầu dẫn bắc đê, vượt đê và vượt sông Lam có tổng cộng 15 nhịp, trong đó đoạn vượt sông Lam có 3 nhịp đúc hẫng.

Trong hình là đoạn cầu dẫn bãi sông Lam - sông La Giang, vượt sông, dẫn bãi sông La Giang với 63 nhịp. Đại công trường trải dài qua các bãi bồi, dòng sông, khu dân cư và cánh đồng lúa.

Đây là đoạn cầu vượt đê và cầu dẫn nam đê sông La Giang với 3 nhịp đúc hẫng, 7 nhịp dầm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, kỹ sư Phạm Khánh Linh (Công ty TNHH Hòa Hiệp) - Chỉ huy trưởng công trường cho biết - dự án khởi công năm 2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024. Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu tổ chức thi công 3 ca liên tục, huy động máy móc, thiết bị hiện đại.

"Dịp lễ 30/4 - 1/5, chúng tôi bố trí các tổ đội thi công luân phiên. Đến nay, khối lượng công trình đạt khoảng 60%, đảm bảo yêu cầu đề ra. Riêng với hạng mục cầu Hưng Đức, chúng tôi phấn đấu sẽ vượt tiến độ trước 3 tháng", kỹ sư Phạm Khánh Linh chia sẻ.

Dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thiện công tác bê tông của cầu Hưng Đức. Đến nay, đã thi công được 772/798 cọc khoan nhồi; 83/91 bệ trụ, mố; 78/91 thân trụ, mố; đúc được 187/532 dầm Super T (dầm bê tông dự ứng lực)...

Đại diện đơn vị thực hiện dự án cho biết thêm, quá trình thi công gặp khó khăn, đó là thời gian vừa qua, biến động tăng giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng cũng như các mỏ vật liệu chưa đáp ứng nhu cầu về trữ lượng, công suất khai thác và giá bán.

Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, đi qua địa phận các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An (44,4km) và huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh (4,9km).

Mục tiêu của dự án là từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Bắc Miền Trung nói chung; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và đảm bảo an ninh, quốc phòng.