Hàng xóm chung tay xây mộ cho cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Trước đó, thông tin được đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trao đổi với Dân trí tối 12/3. Cụ thể, theo phía bệnh viện, bé Đ.N.A. (bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu) đã tử vong vào hồi 19h15 ngày 12/3. Nguyên nhân được xác định là tổn thương não do dị vật quá nặng.

Hàng xóm chung tay xây Mộ phần cho bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vàoo đầu

Có mặt tại đám tang của cháu A., nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương và đau buồn. Rất nhiều hàng xóm của gia đình đã có mặt để hỗ trợ tổ chức đám tang cho cháu bé 3 tuổi.

Con đường đất nhỏ dẫn ra mộ cháu bé 3 tuổi.

Ngôi mộ được hoàn thành nhờ một phần công sức của hàng xóm.

Không chỉ giúp đỡ trong việc tổ chức tang lễ, rất nhiều hàng xóm đã ra tận cánh đồng để giúp gia đình hoàn thành phần mộ của cháu. Theo những người hàng xóm, mọi người đều tình nguyện tới giúp sức làm mộ cho bé, nên không tốn phí nhân công.

Gia đình chỉ bỏ ra số tiền khoảng 5 triệu đồng để mua vật liệu và gạch ốp. "Công không tính được vì đây là tinh thần hỗ trợ của hàng xóm, vì nếu tính cả công thì 5 triệu đồng không làm được", một người trong nhóm thi công cho hay.

Nén đau buồn, bà nội của cháu A. cho biết, sau khi nhận được tin cháu gái qua đời gia đình bà rất bức xúc. "Cháu đang yên đang lành, cháu mất mà ốm đau bệnh tật thì không nói! Mới 4 tuổi đầu đã mất, gia đình rất đau lòng", bà nội của A. nói.

Chi phí tổ chức tang lễ cho A. được ông nội cháu quản lý, bà nội của A. không nắm rõ. Tuy nhiên, theo bà nội của cháu bé 3 tuổi, gia đình hung thủ không đến bồi thường hay hỗ trợ.

Nhiều người hàng xóm đã có mặt từ tối hôm trước để hỗ trợ gia đình cháu A. Tại tang lễ, người dân trong xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) đều tiếc thương cho cháu nhỏ.

Người dân tự nguyện tới giúp không lấy công.

Như đã đưa tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận bé Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người".

Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị cắm đinh vào đầu.

Một số hình ảnh đưa cháu A. ra đồng: