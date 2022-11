Hàng trăm ý tưởng gửi về cuộc thi "Sáng kiến an toàn giao thông 2022"

Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam là cuộc thi do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình nhằm tìm kiếm, phát triển những ý tưởng mới; sản phẩm sáng tạo; ứng dụng công nghệ khắc phục, giải quyết các vấn đề trật tự - an toàn giao thông; nhất là tình trạng ùn tắc giao thông và hạn chế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ngay khi vừa phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trên cả nước, cũng như kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Tính đến ngày 7/11, chương trình nhận gần 200 bài dự thi. Trong đó, có nhiều ý tưởng độc đáo được Ban tổ chức đánh giá cao như: thiết kế vạch cho xe dừng chờ rẽ trái, đặt làn xe ôtô giữa 2 làn xe máy, ứng dụng băng tải - thang cuốn trong giao thông…

Đại diện ban tổ chức chương trình đánh giá, số lượng hàng trăm bài dự thi gửi về trong thời gian ngắn từ khi phát động cho thấy, vấn đề an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là tình trạng ùn tắc giao thông và vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, rất được xã hội quan tâm. Nhiều ý tưởng gửi về thể hiện sự bức xúc của người dự thi với chính những vấn đề mà họ thường xuyên gặp phải khi tham gia giao thông hàng ngày. Nhờ đó, những ý tưởng đều có chất lượng khá tốt, khả thi trong việc ứng dụng vào thực tế.

Cuộc thi dành cho các cá nhân, tập thể đang sinh sống ở Việt Nam hoặc nước ngoài; người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam quan tâm và muốn đóng góp sáng kiến cho sự phát triển của giao thông Việt Nam. Chương trình gồm 2 chủ đề chính:

- Giải pháp kiềm chế, làm giảm thiểu ùn tắc giao thông đường bộ;

- Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông 2022 sẽ tiếp tục nhận bài dự thi từ nay đến hết 20/11 (căn cứ theo dấu bưu điện và thời gian trên email). Độc giả quan tâm và có ý tưởng độc đáo, giải pháp công nghệ mới mẻ nhằm cải thiện các vấn đề trật tự - an toàn giao thông có thể gửi về Tòa soạn Báo điện tử Dân trí (số 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) hoặc gửi email về địa chỉ sangkienatgt@dantri.com.vn.

Tham gia chương trình, độc giả có cơ hội sở hữu những giải thưởng với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng, với một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, một giải nhì 30 triệu đồng, một giải ba 10 triệu đồng và 2 giải khuyến khích - mỗi giải 5 triệu đồng.

Hội đồng giám khảo chuyên môn của giải thưởng là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm từ Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí, Công ty ôtô Toyota Việt Nam, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn .

Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam , đơn vị tài trợ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam .