Hàng trăm đối tác đồng hành cùng Tân Hiệp Phát tiếp sức tỉnh Hà Nam

Theo thống kê của cơ quan chức năng, cơn bão số 3 (Yagi) và mưa lũ vào tháng 9 gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hà Nam gần 800 tỷ đồng, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhà ở, các công trình giao thông, công cộng.

Ông Lê Hồ Hiền Phi, Giám đốc nhà máy Number One Hà Nam thay mặt Công ty Tân Hiệp Phát và các đối tác trao tặng 730 triệu đồng thông qua UB MTTQ tỉnh Hà Nam để chung tay hỗ trợ cho người nghèo và khắc phục những hậu quả do thiên tai lũ lụt (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Trước những khó khăn mà đồng bào miền Bắc gặp phải từ hậu quả của cơn bão số 3, trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập công ty vừa qua, Tân Hiệp Phát và hàng trăm đối tác quyết định chung tay vì cộng đồng.

Ông Lâm Bình Vũ, Giám đốc Chuỗi cung ứng Tân Hiệp Phát cho biết số tiền tuy không lớn nhưng là tấm lòng, là tình cảm của Tân Hiệp Phát cùng hàng trăm đối tác với mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng ngày 10/11, Công ty Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm tinh thần, nghị lực vững bước tới trường.

Ông Lâm Bình Vũ gửi lời tri ân các cấp chính quyền địa phương và người dân đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng công ty Tân Hiệp Phát và Number One Hà Nam trong suốt những năm qua (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cho biết: "Tân Hiệp Phát và các đối tác trong chuỗi liên kết của mình luôn nỗ lực kiến tạo giá trị để phát triển và phụng sự xã hội. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chúng tôi còn đồng hành trong các chương trình ý nghĩa dành cho cộng đồng. Chúng tôi luôn xác định rõ, phụng sự xã hội là hành trình bền bỉ, thiết thực.

Trẻ em luôn là ưu tiên của Tân Hiệp Phát, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mang học bổng "Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường" tới các địa phương khó khăn - nơi mà các em học sinh nghèo đang chờ để chắp cánh ước mơ", ông Vũ chia sẻ.

Công ty Tân Hiệp Phát được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức uống giải khát có lợi cho sức khỏe tại Việt Nam với các thương hiệu nổi tiếng được hàng triệu người tiêu dùng yêu thích và sử dụng mỗi ngày như trà Dr Thanh, trà xanh Không Độ, nước tăng lực Number 1, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi…

Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội là 1 trong 7 giá trị cốt lõi được Tân Hiệp Phát thực hiện trong suốt 3 thập kỷ qua.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tân Hiệp Phát luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng các chương trình phát triển toàn diện con người, tạo ra giá trị bền vững, góp phần phụng sự xã hội.

Trong đó, Tân Hiệp Phát chú trọng hỗ trợ trẻ em thông qua việc trao tặng hàng nghìn suất học bổng mỗi năm; bảo trợ hàng chục mái ấm tình thương với hàng chục nghìn trẻ em mồ côi, trẻ em không may mắn; bảo trợ 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 qua chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do báo Thanh Niên tổ chức và trao tặng hàng trăm nghìn các phần quà cho thiếu nhi trên khắp các vùng miền cả nước vào mỗi dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán.