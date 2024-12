Hàng trăm chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, vì sao Hà Nội chậm cải tạo?

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố), vừa chủ trì, nghe các quận, huyện, sở, ngành báo cáo về công tác triển khai thực hiện đề án và các kế hoạch triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Theo ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc triển khai các công tác liên quan cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố còn rất chậm, không đảm bảo tiến độ đã đề ra tại đề án và các kế hoạch triển khai đề án.

Một chung cư cũ ở quận Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông Minh chỉ ra nhiều nguyên nhân trong đó có vướng mắc về công tác lập quy hoạch, đây là nội dung vướng mắc cơ bản.

Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị thì một số nhà chung cư hiện trạng không phù hợp quy hoạch, trong đó nhiều vị trí nhà chung cư cũ quy hoạch xác định là khu cây xanh, công viên; chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thấp 1-5 tầng, dân số hiện trạng cao hơn dân số quy hoạch….

Ông Minh cho biết, do bị hạn chế bởi số tầng cao công trình, dân số theo quy hoạch nên rất khó đảm bảo tính hiệu quả đầu tư, không hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia thực hiện cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.

Về nguyên nhân do công tác kiểm định, theo ông Minh, một số nhà chung cư không còn nguyên trạng ban đầu, các hộ dân đã sửa chữa cơi nới gây khó khăn cho công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện chưa xác định được ranh giới các khu chung cư.

Các quận, huyện có nhà chung cư cũng chưa đánh giá hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội bộ và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá và kết luận theo quy định Nghị định 69/2021/NĐ-CP (trước đây), nay là Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 98/2024/NĐ-CP...

Ông Minh cho hay, các dự án đang triển khai đều chậm so với tiến độ được phê duyệt do chủ đầu tư chưa thống nhất được phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư do các chủ sở hữu yêu cầu mức bồi thường quá cao, chủ đầu tư không thể cân đối hiệu quả tài chính.

Ngoài ra, các hồ sơ pháp lý liên quan đến nguồn gốc sở hữu nhà không có nên khó khăn trong việc xác định cụ thể phần diện tích thuộc sở hữu Nhà nước tại dự án...

Sau khi nghe các sở ngành báo cáo, ông Tuấn giao Sở Xây dựng có báo cáo tổng thể đánh giá những tồn tại, nhận diện hạn chế, nêu rõ những quận, huyện (nơi có nhà chung cư) còn tồn tại hạn chế. Đồng thời, đề xuất các biện pháp xử lý tồn tại, bất cập trong việc thực hiện ủy quyền, báo cáo thành phố.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng yêu cầu Sở Xây dựng coi đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, có kế hoạch bao trùm, đề xuất Ban chỉ đạo, UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

"Việc đẩy nhanh quá trình cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở tái định cư là nhiệm vụ Hà Nội đặc biệt quan tâm, với mục tiêu cốt lõi hướng đến nâng cao đời sống, tạo điều kiện an cư lạc nghiệp cho người dân", ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có phương pháp phối hợp hiệu quả với các quận, huyện (có nhà chung cư) hướng dẫn trong công tác quy hoạch, chậm nhất trong quý I/2025 hoàn thành đợt 1...