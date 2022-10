Hàng loạt trạm xăng dầu ở miền Tây ngừng bán, sinh hoạt người dân đảo lộn

Ngày 10/10, trên nhiều tuyến quốc lộ ở miền Tây ghi nhận hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa không bán hàng, treo biển báo hết nhiên liệu.

Tại Kiên Giang: Tình trạng cửa hàng xăng dầu hết hàng ghi nhận ở nhiều huyện. Song diễn ra nhiều nhất ở tuyến Quốc lộ 80 - đoạn giáp ranh với địa phận TP Cần Thơ đến trung tâm TP Rạch Giá (Kiên Giang). Theo ghi nhận, trên tuyến đường dài khoảng 30km có 8 cửa hàng xăng dầu treo biển "hết xăng" hoặc "hết dầu".

Một đại lý của Công ty CP TM Kiên Giang treo biển "hết xăng" (Ảnh: Nguyễn Hành).

Ghé vào cửa hàng xăng dầu ở huyện Châu Thành (Kiên Giang) đổ xăng, phóng viên được nhân viên cho hay vì lượng hàng có thể nhập về bán hạn chế, mỗi lần doanh nghiệp đầu mối chỉ cung cấp được 2.000 lít xăng, vừa đủ bán hết trong một buổi, nên xảy ra tình trạng hàng hết phải đóng cửa chờ nhập đợt mới.

Tình trạng khan hiếm xăng dầu ở nhiều khu vực tại miền Tây đang gây khó khăn rất lớn cho bà con nông dân. Có người phải xách can chạy xe hơn 10km đến trung tâm huyện mới mua được dầu về chạy máy bơm chống úng cho lúa.

Một cửa hàng xăng dầu ở Kiên Giang thông báo hết cả xăng lẫn dầu (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, trên địa bàn đang ghi nhận tình trạng các thương nhân đầu mối xăng dầu chỉ cung ứng hàng nhỏ giọt cho các đại lý, thậm chí có những đầu mối đã hết hàng. Địa phương này nhận định thời gian tới, nếu không có giải pháp phù hợp, các doanh nghiệp xăng dầu có thể không đảm bảo cung ứng đủ hàng phục vụ sản xuất, nhu cầu đi lại của người dân.

UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính xem xét điều chỉnh giá linh hoạt, chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho địa phương.

Một nông dân ở Kiên Giang cho biết phải đi hơn 10km qua nhiều cây xăng mới gặp một nơi bán hàng (Ảnh: Nguyễn Hành).

Tại An Giang: Sở Công thương tỉnh này cho biết từ đầu năm đến nay có 24 doanh nghiệp xăng dầu thông báo tạm dừng kinh doanh. Các lý do doanh nghiệp đưa ra là thua lỗ, hoa hồng thấp, hết vốn…

Hiện tại, An Giang đã chấp thuận cho 11 doanh nghiệp xăng dầu tạm dừng kinh doanh. Địa phương này đánh giá tình hình xăng dầu trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Tại Sóc Trăng: Dọc theo Quốc lộ 60 ghi nhận nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển "hết xăng" hoặc "hết dầu". Ngay trung tâm TP Sóc Trăng cũng có nhiều cửa hàng xăng dầu tạm ngừng bán.

Một cửa hàng xăng dầu trên QL60 đoạn qua Sóc Trăng đã đóng cửa vì hết hàng (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Tình trạng cửa hàng xăng dầu cạn nhiêu liệu xảy ra ở nhiều huyện, thị của tỉnh Sóc Trăng. Có những cửa hàng ngưng bán nhiều ngày vì không nhập được hàng.

Tại Tiền Giang: Tình trạng cửa hàng xăng dầu hết hàng xảy ra ở hầu hết các huyện thị. Tình hình này khá căng thẳng ở dọc Quốc lộ 1A - đoạn qua các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè. Ở những địa phương này xuất hiện hàng loạt cửa hàng xăng dầu ngừng bán, treo biển hết xăng, gây khó khăn cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Nhiều cửa hàng không đóng hẳn nhưng bán cầm chừng, mỗi khách vào mua xăng chỉ được bán tối đa 30.000 đồng. Nhiều cửa hàng xăng dầu tuy mở nhưng không có người bán.

Một cửa hàng đại lý của Petrolimex Tiền Giang hết xăng, chỉ còn dầu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và các vùng lân cận cũng xuất hiện hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa hoặc treo biển hết hàng.

Tuy lực lượng chức năng đã công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân thông báo các trường hợp cửa hàng xăng dầu ngừng bán, nhưng nhiều người cho rằng có báo cũng không thay đổi được.

Một cây xăng ở Tiền Giang thậm chí còn bịt luôn 2 trụ bơm xăng, chỉ để lại trụ bơm dầu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Một người dân ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bức xúc khi phải đẩy bộ xe máy hơn 6km từ xã Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo) ra gần trung tâm huyện để đổ xăng.

"Trong xã có nhiều cây xăng nhưng không cây nào bán, đi dọc đoạn đường dài cũng không có, phải ra đường lớn mới mua được xăng. Cửa hàng xăng dầu không bán khiến người dân rất bị động, vất vả", người phụ nữ cho biết.

Nhiều đại lý của Petrolimex Tiền Giang thông báo hết xăng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Một người dân khác cũng bức xúc khi đi qua 3 cửa hàng xăng dầu nhưng vẫn chưa đổ xăng được.

"Vừa đi vừa lo xe hết xăng. Mình chỉ dự trù xe đi khoảng 3km là dư ra đến cây xăng, mà giờ đi qua 3 cây xăng rồi, khéo phải dắt bộ", người đàn ông nói.

Dù chỉ thông báo hết xăng nhưng nhiều cửa hàng đóng cửa luôn mà không bán dầu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Hỗ trợ thương nhân đảm bảo ổn định lượng xăng dầu

Trước tình hình nhiều cây xăng ở các tỉnh miền Tây đóng cửa do lỗ, ngày 9/10, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - trụ sở chính đặt tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang), có công văn gửi Bộ Công thương và các cơ quan liên quan, để báo cáo tình hình nhập khẩu và phân phối xăng dầu trong quý III/2022.

Theo báo cáo, NSH Petro đang gặp khó khăn bởi tình trạng mua hàng giá cao, bán giá thấp nhưng công ty không để thiếu hụt xăng dầu trong hệ thống phân phối. Đồng thời, NSH Petro cũng hỗ trợ các thương nhân nhằm đảm bảo ổn định lượng xăng dầu để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng tại các tỉnh thành ĐBSCL.

Trung bình, mỗi ngày Tổng kho xăng dầu Trà Nóc xuất từ 100-120 xe bồn giao các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau.

Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro cho biết, trong quý III/2022, NSH Petro đã mua từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) 5.932 m3 xăng RON 92 và 17.160 m3 dầu DO; mua của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) 6.921 m3 xăng RON 95, 6.922 m3 xăng RON 92 và 6.889 m3 dầu DO. Song song đó, NSH Petro còn nhập khẩu 21.943 m3 condensate, 2.726 m3 MTBE để sản xuất xăng RON 95, xăng RON 92 , dầu DO cung ứng kịp thời cho thị trường.

Ông Hà Ngọc Thường, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Chi nhánh NSH Petro Cần Thơ cho biết, hiện kho của đơn vị luôn dự trữ đủ hàng, sản lượng xăng dầu trong kho khoảng 50.000m3 (tương đương 40 triệu lít ). Trung bình, mỗi ngày Tổng kho xăng dầu Trà Nóc xuất từ 100-120 xe bồn giao các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau (trong đó xăng chiếm sản lượng nhiều nhất).