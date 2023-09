Ngày 29/9, Ban Công binh (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Tiền Phong, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong (Nghệ An) tiến hành hủy nổ thành công một quả bom còn nguyên kíp nổ tại đồi Mường Him thuộc xã Tiền Phong.

Lực lượng chức năng vô hiệu hóa ngòi nổ quả bom để tiêu hủy (Ảnh: Tr. Kiên).

Trước đó, vào sáng 27/9, người dân đã phát hiện một quả bom lớn tại khe nước đầu nguồn đập Chăm Bảy (xã Tiền Phong). Quả bom này được phát hiện sau khi mưa lũ làm xói mòn đất.

Qua kiểm tra cho thấy, quả bom trên là loại bom phá, còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh. Quả bom có đường kính 40cm, dài 150cm và nặng hàng trăm kg.

Hàng chục người gánh quả bom lên đồi để hủy nổ (Ảnh: Tr. Kiên).

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự xã Tiền Phong đã cử lực lượng xuống hiện trường, phong tỏa khu vực có bom, tiến hành cắm biển khu vực nguy hiểm đồng thời báo lên cơ quan chức năng để hủy nổ quả bom.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiếp cận hiện trường, tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với lực lượng địa phương trục vớt, tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực đồi bản Mường Him (xã Tiền Phong) tiến hành tiêu hủy thành công.