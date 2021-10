Hàng chục cây gỗ to bị cưa hạ ở rừng phòng hộ xã Trà Bui

Dân trí Cơ quan chức năng xác định, có ít nhất 12 cây gỗ to với hàng chục mét khối bị lâm tặc cưa hạ tại rừng phòng hộ ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà, Quảng Nam.

Ngày 4/10, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra và báo cáo về vụ phá rừng phòng hộ ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My; nếu đầy đủ yếu tố hình sự sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một số cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ xã Trà Bui bị đốn hạ.

Theo thông tin của Sở NN&PTNT Quảng Nam, ngày 22/9, Trạm Bảo vệ rừng Trà Bui, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My kiểm tra, phát hiện tại khoảnh 6, tiểu khu 738, thôn 5, xã Trà Bui có 6 gỗ cây rừng tự nhiên bị cưa hạ.

Nhiều cây gỗ đã bị lâm tặc xẻ thành phách bỏ lại ở rừng.

Từ ngày 22-26/9, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My tiếp tục mở rộng kiểm tra toàn bộ hiện trường khu vực trên. Kết quả phát hiện 12 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ, khối lượng gỗ tròn còn tại hiện trường trên 47 m3. Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My xử lý theo thẩm quyền.

Nhiều cây gỗ to bị đốn hạ bỏ nằm lại trong rừng phòng hộ Trà Bui.

Đến ngày 1/10, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp cùng Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My và UBND xã Trà Bui khám nghiệm hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định có vụ việc khai thác gỗ trái phép xảy ra tại Khoảnh 6, 9 tiểu khu 738, thôn 5 với 12 cây gỗ bị cưa hạ, chủng loại chò nâu, chua khét… Khối lượng gỗ bị thiệt hại trên 75 m3, khối lượng gỗ còn tại hiện trường trên 66 m3 gỗ tròn.

Khu vực vi phạm là rừng tự nhiên thuộc quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, nằm trong diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuộc lâm phận do Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My quản lý.

Các phách gỗ đã được cưa xẻ quy cách còn sót tại hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi cưa xẻ gỗ cũ tại hiện trường. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai báo có biết một số đối tượng có vào khu vực trên để cưa gỗ cho người khác làm nhà.

Ông Hồ Quang Bửu (ảnh trái), Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam vừa thị sát hiện trường vụ phá rừng (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, từ ngày 20-26/9, lực lượng Trạm Bảo vệ rừng Trà Bui kiểm tra tại khoảnh 9, Tiểu khu 742, thôn 6 xã Trà Bui, phát hiện có 3 cây gỗ bị cưa hạ (chưa xác định chủng loại), khối lượng gỗ thiệt hại trên 4 m3, số gỗ còn tại hiện trường gần một m3.

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My đã lập hồ sơ ban đầu chuyển Hạt Kiểm lâm huyện xử lý.

Theo Sở NN&PTNT Quảng Nam, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã phát hiện và lập biên bản 85 vụ vi phạm lâm luật, chiếm 26,05% số vụ vi phạm trên toàn tỉnh; trong đó có 6 vụ phá rừng, 9 vụ khai thác rừng, một vụ vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng, 6 vụ vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển lâm sản; 2 vụ mua bán lâm sản trái phép, 14 vụ vận chuyển lâm sản trái phép; 47 vụ tàng trữ lâm sản trái phép.

Công Bính