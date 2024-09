Hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại Bắc Hà, Lào Cai: Tìm thấy thêm 3 thi thể

Tối 12/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tới chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 350 người trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm người mất tích tại 2 điểm sạt lở đất gây thương vong lớn tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc), và khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc (xã Bản Cái, huyện Bắc Hà).

Theo đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể 3 người bị mất tích do lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, tại thôn Nậm Tông tìm thấy 1 người và khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc tìm thêm được 1 người, và vớt được thi thể ông Bàn Văn T., ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai) khiến 7 người tử vong, 11 người mất tích (Ảnh: Tống Huệ).

Công an Lào Cai cho biết, đến thời điểm này, đã tìm được 8/18 thi thể người mất tích tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc), 2/5 thi thể người mất tích tại khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc (xã Bản Cái, huyện Bắc Hà).

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 10/9, tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc khiến 5 người bị vùi lấp.

Đến khoảng 14h ngày 10/9, tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà tiếp tục xảy ra trận sạt lở đất nghiêm trọng đã vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà, khiến 5 người chết, 13 người mất tích và 11 người bị thương.

"Hiện còn 16 người mất tích. Cụ thể xã Nậm Lúc 13 người, xã Cốc Lầu 2 người, xã Bản Liền 1 người. Lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Hà cùng chính quyền địa phương đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người bị nạn", Công an Lào Cai thông tin thêm.