Hai vụ án oan sai: Kỷ luật phó giám đốc công an và viện phó VKS tỉnh

Ngày 13/1, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông đã có thông cáo báo chí kết quả kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ án oan sai tại huyện Đắk Glong.

Trong đó, vợ chồng ông Lê Trường (60 tuổi) và bà Tôn Nữ Kim Loan (58 tuổi), trú xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, bị bắt giam oan 4 tháng và 8 năm mang thân phận bị can, trước khi được minh oan.

Vợ chồng ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan bị ngồi tù oan 4 tháng sau khi mua bán đất (Ảnh: Thúy Diễm).

Đối với vụ oan sai nêu trên, ông Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (nguyên Trưởng Công an huyện Đắk Glong), đã có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình khởi tố vụ án hình sự đối với vợ chồng ông Lê Trường không đúng quy định pháp luật, dẫn đến oan sai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét kỷ luật ông Nay Gia Phú với hình thức khiển trách; yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 kiểm điểm nghiêm túc do có khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh, Công an huyện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với vụ oan sai của ông Đỗ Văn Hùng (61 tuổi, trú TPHCM) chịu 4 năm ngồi tù oan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông xác định, ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án để xảy ra oan sai.

Ông Đỗ Văn Hùng bị kết án 14 năm tù giam và ngồi tù oan 4 năm cũng do mua, bán đất (Ảnh: Uy Nguyễn).

Xét tính chất, mức độ gây ra vụ việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phan Thanh Hải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất báo cáo nội dung vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông; ông Lương Ngọc Lếp, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và ông Nguyễn Hữu Lộc, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Cường chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và có vi phạm, khuyết điểm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án dẫn đến oan sai trong vụ 2 vụ án nêu trên.

Ông Lương Ngọc Lếp đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Đỗ Văn Hùng không đúng quy định pháp luật, gây oan sai, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và của ngành công an.

Ông Nguyễn Hữu Lộc có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trình cấp trên ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Đỗ Văn Hùng gây oan sai và vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.