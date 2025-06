Hai thanh niên tử vong sau vụ nổ lớn nghi do sản xuất trái phép pháo hoa nổ

Chiều 2/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ cháy, nổ khiến 2 người tử vong đêm 23/4 ở xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ liên quan đến sản xuất trái phép pháo nổ (pháo hoa nổ).

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều hộp pháo hoa thành phẩm, pháo hoa tự chế, các nguyên liệu, công cụ, thiết bị để sản xuất pháo hoa.

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ đêm 23/4 (Ảnh: Công an cung cấp).

“Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, nổ do sản xuất pháo nổ (pháo hoa nổ) trên là do sự chủ quan, thiếu kiến thức của người dân, để nguồn nhiệt tiếp xúc với thuốc pháo và pháo dẫn đến cháy, nổ”, công an cho hay.

Hai người tử vong được xác định là em N.H.A.Q. (16 tuổi, trú ở xã Đại An, huyện Thanh Ba) và em D.N.K. (16 tuổi, trú ở xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba).

Công an tỉnh Phú Thọ dự báo thời gian tới các đối tượng thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo và sử dụng pháo trái phép tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Công an phát hiện nhiều hộp pháo hoa thành phẩm, pháo hoa tự chế, các nguyên liệu, công cụ, thiết bị để sản xuất pháo hoa tại hiện trường vụ nổ (Ảnh: Công an cung cấp).

Thậm chí, theo công an, nhiều người dân, nhất là thanh thiếu niên đã học cách chế tạo pháo từ mạng xã hội, sau đó mua nguyên vật liệu nổ về cất giấu và tự chế tạo thành pháo nổ, đem tiêu thụ hoặc sử dụng.

Tai nạn do sản xuất pháo trái phép rất nguy hiểm, không chỉ gây bỏng do tỏa nhiệt mà còn có sức công phá rất cao, gây nên những vết thương nghiêm trọng, nhất là các vùng đầu, mặt, cổ, bàn tay, chân và đặc biệt bị bỏng hô hấp thường dẫn đến tử vong, theo công an.

Hộp pháo hoa thành phẩm, pháo hoa tự chế được công an phát hiện tại hiện trường vụ nổ khiến 2 thanh niên tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo trái phép.

Người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

“Chỉ sử dụng các loại pháo hoa của Bộ Quốc phòng đã được cấp phép tại những nơi không gian thoáng để phòng ngừa cháy nổ. Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời”, công an cho hay.