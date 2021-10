Hai thanh niên chạy xe máy về quê gặp nạn, một người tử vong

Dân trí Khi đang đi xe máy từ phía Nam về quê ở tỉnh Nghệ An, 2 thanh niên tông vào đuôi xe tải đang dừng bên đường. Tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Chiều 8/10, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam - cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 15h cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Xe máy mang BKS 37B2-723.74 tông vào đuôi xe tải mang BKS 92C-071.13 khiến người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ Công an huyện Thăng Bình, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 37B2-723.74 do anh Trần Văn Hạnh (41 tuổi) chở theo anh Nguyễn Sỹ Thành (44 tuổi), cùng ở Nghệ An, lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm trên, xe máy do anh Hạnh cầm lái đã tông mạnh vào đuôi xe tải mang BKS 92C-071.13 bị nổ lốp, đang đậu bên đường. Cú va chạm mạnh khiến anh Hạnh tử vong tại chỗ, còn anh Thành bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình cho hay, 2 nạn nhân gặp nạn khi đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê ở tỉnh Nghệ An. Mấy hôm nay, thời tiết ở Quảng Nam có mưa lớn nên đường trơn trượt. Hơn nữa, nhiều người đi xe máy trên tuyến đường dài nên nguy cơ buồn ngủ và dễ gặp tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an huyện Thăng Bình đã phong tỏa hiện trường, xử lý vụ việc. Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình hỗ trợ 10 triệu đồng đến người tử vong và người bị thương nặng.

Công Bính