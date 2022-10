Hai tàu cá Khánh Hòa chìm trên biển giữa cơn bão

Chiều 14/10, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết do gặp gió to, sóng lớn nên 2 tàu cá của tỉnh Khánh Hòa bị đánh chìm. Rất may, 8 ngư dân đi trên 2 phương tiện này đã được một tàu Bình Định ứng cứu kịp thời.

Theo thông tin từ đơn vị này, vào trưa 13/10, trên vùng biển cách TP Nha Trang khoảng 100 hải lý về phía Đông, tàu KH 97768 TS bị hỏng máy, thả trôi.

Nhận được thông tin cầu cứu, tàu KH 90971 TS đến hỗ trợ tàu gặp nạn nhưng do thời tiết xấu nên cũng bị nước tràn vào máy làm hư hỏng, dừng hoạt động.

Rạng sáng 14/10, tàu cảnh sát biển CSB-4031 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 đã có lệnh xuất phát ra để cứu nạn tàu cá về đất liền.

Tuy nhiên sau đó, một chủ tàu cá đã thông tin về Lực lượng Bộ đội biên Phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết 2 tàu cá gặp nạn đã chìm.

Toàn bộ 8 thuyền viên đã được cứu vớt an toàn nên chủ tàu không yêu cầu trợ giúp gì thêm.