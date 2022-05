Hai phụ nữ lạc đường, mắc kẹt 2 ngày trong rừng sâu núi cao

Sáng 16/5, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Len - Chủ tịch UBND xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai người phụ nữ địa phương trong lúc đi bắt ốc núi đã bị lạc vào tận trong khu rừng sâu núi cao, mất liên lạc.

Nhận được tin báo 2 phụ nữ mất tích, các lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm (Ảnh: CTV).

Cụ thể, sáng 13/5, chị Nguyễn Thị Hẹn (49 tuổi) và chị Phạm Thị Tẹo (57 tuổi), ở xã Yên Đồng, rủ nhau vào khu vực rừng núi nằm cách biệt bởi hồ Đồng Thái (rộng hơn 380 ha) để bắt ốc núi về bán.

Như những lần đi trước, xác định chỉ đi bắt ốc trong ngày rồi về nên chị Hẹn và chị Tẹo chỉ mang theo chiếc bì đựng ốc, chai nước, vài hộp sữa, một vài gói ngũ cốc để ăn buổi trưa trong rừng.

Khu vực tìm kiếm là núi cao có nhiều vách đá dựng đứng, rừng cây rậm rạp (Ảnh: CTV).

Mải mê bắt ốc, hai chị đi tận vào khu rừng sâu núi cao. Đến giờ quay trở về, cả hai không tìm được đường ra, trời lại đổ mưa dông lớn khiến hai chị bị lạc.

Tối hôm đó, không thấy hai chị trở về, người thân vô cùng lo lắng. Sáng sớm 14/5, người nhà chị Hẹn và chị Tẹo tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến trưa cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo về sự mất liên lạc của hai phụ nữ này nên đã huy động các lực lượng để tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, người thân cùng lực lượng chức năng đã đưa được chị Hẹn và Tẹo ra khỏi khu vực nguy hiểm (Ảnh: CTV).

Chủ tịch UBND xã Yên Đồng cho hay, sau khi nhận được tin báo xã đã triển khai các lực lượng để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Công an và Quân sự huyện sau đó cũng điều động thêm nhiều nhân lực đến giúp chính quyền địa phương tìm kiếm hai phụ nữ mất tích.

"Có khoảng 70 người thuộc các lực lượng và cán bộ xã chia thành 5 đoàn đi vào khu rừng chị Hẹn và chị Tẹo mất tích. Do khu vực này nằm cách biệt khu hồ rộng lớn, địa hình lại là rừng sâu, núi cao nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các nhóm cứu hộ phải trèo núi, băng rừng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân" - bà Len nói.

Chị Hẹn và chị Tẹo (bìa trái) khi mới được đưa ra khỏi rừng (Ảnh: CTV).

Khoảng 15h ngày 14/5, người nhà đã tìm thấy chị Hẹn và chị Tẹo trên đỉnh núi cao. Thông tin được báo cho lực lượng cứu hộ ở gần đó. Nhóm cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, sau đó cùng người thân cứu hộ, đưa hai nạn nhân ra bên ngoài.

"Rất may thời điểm tìm thấy cả hai chị đều không bị thương, do ở qua đêm trong rừng lúc trời mưa, không có thức ăn nên cả hai bị đói và rét. Sức khỏe của hai chị cũng bị suy kiệt do phải leo núi, băng rừng để tìm kiếm đường ra trong nhiều giờ đồng hồ" - bà Len chia sẻ.

Chị Tẹo ôm chặt đứa cháu nhỏ sau khi thoát chết trở về (Ảnh: Thái Bá).

Chị Hẹn vẫn chưa hết hoàn hồn sau khi bị lạc trong rừng, bị đói rét, tưởng không thể sống sót để trở về (Ảnh: Thái Bá).

Ngày 16/5, sau hơn một ngày được cứu sống từ rừng sâu ra, chị Tẹo và chị Hẹn vẫn chưa hết hoàn hồn sau 2 ngày lang thang mắc kẹt trong rừng sâu. Hai chị đang được người thân chăm sóc để sớm ổn định sức khỏe và tinh thần, các chị cho biết không dám đi bắt ốc núi nữa.