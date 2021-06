Hải Phòng: Nữ cán bộ tòa án bị tấn công trên đường đi làm

Dân trí Đang trên đường đến cơ quan làm việc, nữ cán bộ công tác tại Tòa án nhân dân (TAND) TP Hải Phòng bất ngờ bị một nhóm người chặn xe, tấn công.

Khu vực xảy ra vụ việc nữ cán bộ tòa án bị tấn công

Nguồn tin từ quận Hải An, TP Hải Phòng tối 15/6 cho biết, công an quận này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ nữ cán bộ hiện đang công tác tại Tòa án nhân dân (TAND) thành phố bị tấn công.

Theo đó, cơ quan chức năng bước đầu xác định, khoảng 7h ngày 14/6, bà H, cán bộ của "Tòa án Gia đình và Người chưa thành niên" thuộc TAND TP Hải Phòng điều khiển xe máy đến cơ quan làm việc (trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, quận Hải An).

Bà H. đi trong làn đường hỗn hợp thuộc đường Lê Hồng Phong, đến đoạn giáp ranh giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố và TAND thành phố (thuộc phường Đằng Lâm) thì bất ngờ bị một nhóm gồm 3 người lao tới chặn đầu xe máy.

Khi bà H. còn chưa kịp phản ứng thì nhóm người này đã lao vào tấn công, mặc cho bà H. xưng là cán bộ của Tòa án và hô hoán, cảnh báo nhóm người đã đánh nhầm người.

Điều đáng nói, nhóm người này còn hỏi đi, hỏi lại nạn nhân có đúng tên là H. hay không và khi được nạn nhân xác định là đúng thì tiếp tục hành hung, thậm chí đánh vỡ cả mũ bảo hiểm bà H. đang đội. Chỉ khi thấy bà H. tri hô, kêu cứu thì nhóm người này mới lên xe tẩu thoát.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an quận Hải An đã vào cuộc điều tra. Đồng thời Công an TP Hải Phòng cũng được đề nghị phối hợp làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin từ TAND thành phố, bà H. không có thù oán cá nhân với ai, nguyên nhân vụ hành hung nhiều khả năng là liên quan đến công việc.

An Nhiên