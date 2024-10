Hải Phòng hoàn tất công việc trồng dựng cây xanh bị ảnh hưởng do bão Yagi

Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, các đơn vị duy tu, bảo dưỡng cây xanh của thành phố như: Công ty cổ phần Công viên cây xanh, Công ty cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng, Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch, tiếp tục chăm sóc cây được trồng, dựng lại sau bão Yagi.

Các đơn vị trên đang thực hiện công việc chăm sóc cây như: chống cọc, bổ sung đất màu, dọn vệ sinh, tưới thuốc bảo vệ thực vật,... theo đúng kỹ thuật chuyên ngành.

Hệ thống cây xanh ở TP Hải Phòng được chống đỡ bằng những cọc gỗ (Ảnh: Đ.X.).

Ngoài ra, các công ty còn thực hiện cắt tỉa, tạo tán, gỡ cành khô, cành treo trên toàn bộ hệ thống cây bóng mát đường phố; hỗ trợ các quận, huyện và cơ quan đơn vị trồng, dựng lại cây xanh bị ảnh hưởng bão Yagi.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, bão Yagi đi qua đã để lại nhiều thiệt hại trên tất cả các lĩnh vực như hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh trên địa bàn.

"Do xác định đây là cơn bão có cường độ mạnh nên các đơn vị khối hạ tầng kỹ thuật đã rất quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng đúng theo kế hoạch phòng chống siêu bão được phê duyệt", lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng thông tin.

Tuy nhiên, sức mạnh của gió bão Yagi quá lớn đã ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gây thiệt hại chưa từng có trong 60 năm qua.

Đối với việc cắt tỉa cây xanh trên toàn thành phố, trước bão Sở Xây dựng Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị cắt tỉa theo đúng kế hoạch đề ra.

"Công tác chuẩn bị trước bão, ứng trực trong bão, khắc phục sau bão được triển khai đúng tiến độ với 100% quân số nên đã hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Công tác giải tỏa cây xanh, cột điện bị gãy đổ do bão Yagi để đảm bảo thông xe được các đơn vị nỗ lực và khẩn trương khắc phục trong thời gian sớm.

Việc đảm bảo an toàn điện, an toàn trong cắt tỉa cây xanh cũng được chúng tôi chú trọng, nên đã không để xảy ra vụ việc mất an toàn nào trong suốt thời gian khắc phục thiệt hại sau bão", lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng chia sẻ.

Đến ngày 24/9, hệ thống cây xanh trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng Hải Phòng đã được trồng, dựng lại đạt gần như tuyệt đối.

Hệ thống cây xanh ở dải trung tâm TP Hải Phòng (Ảnh: Đ.X.).

Về phạm vi quản lý chăm sóc cây xanh của từng đơn vị, Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết: Toàn bộ hệ thống cây xanh khu vực trung tâm TP Hải Phòng dài hơn 3km do Ban quản lý quận Hồng Bàng phụ trách.

Còn hệ thống cây xanh từ Cầu Rào 1 đi xuống Đồ Sơn (đường 353) do Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch phụ trách. Hệ thống cây xanh ở khu vực từ cầu Niệm đến hết địa bàn quận Kiến An là do Công ty cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng phụ trách.

Tính từ đầu mùa mưa bão (từ tháng 7/2024) đến nay, 3 công ty trên đã xử lý cắt hạ độ cao, cắt hạ cây sâu mục nguy hiểm được 1.056 cây; cắt tỉa cành và thu gọn tán cây bóng mát 23.668 cây.

Ông Phạm Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng - cho biết: Tính đến 17h ngày 24/9, công ty đã hoàn thành cắt tỉa và trồng, dựng lại 100% số lượng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát,... bị ảnh hưởng do bão Yagi.

Công ty trên cũng đã trồng, dựng lại 8.827 cây, trong đó: Cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát trong các vườn hoa, công viên, nút giao thông, dải phân cách là 6.178 cây; cây bóng mát đường phố 2.649 cây.

Công nhân chăm sóc cây xanh trên đường phố ở Hải Phòng (Ảnh: Đ.X.).

"Trước khi bão Yagi đổ bộ, công ty đã thực hiện theo đúng quy trình về việc cắt tỉa cây. Đây là công việc thường xuyên mà các công ty phụ trách về cây xanh bắt buộc phải làm chứ không phải chờ đến bão mới tiến hành cắt tỉa.

Hiện những cây xanh được trồng, dựng lại sau bão Yagi đã bắt đầu nhú lá non và hồi phục rất nhanh. Chỉ sau thời gian được chăm sóc cây sẽ phục hồi, sinh trưởng ổn định", ông Hùng cho biết.