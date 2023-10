Hai người bị xử lý vì chia sẻ tin bệnh viện "mổ cướp thận"

Sáng 28/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã mời Y.S.H. (24 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) đến làm việc do có liên quan đến hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Chia sẻ thông tin sai lệch về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nam thanh niên 24 tuổi bị công an mời làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, H. đã chia sẻ bài viết, video được một tài khoản do một đối tượng Fulro (định cư ở Thái Lan) đăng tải trái sự thật về nguyên nhân tử vong của một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kèm theo lời lẽ xúc phạm, vu khống, xuyên tạc y, bác sĩ của bệnh viện.

Tại cơ quan công an, sau khi được giải thích, H. đã ý thức được việc làm của mình là sai trái do bản thân hạn chế, thiếu hiểu biết và chưa tìm hiểu kỹ về vụ việc đã chia sẻ lên Facebook cá nhân. H. bày tỏ sự hối lỗi, ăn năn trước hành vi nông nổi của bản thân và ký cam kết không tái phạm.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk trao đổi với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) về việc bà P.T.P.T. (ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đăng tải, chia sẻ thông tin, bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến vụ việc xảy ra tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý với những người đăng tải thông tin sai lệch về bệnh viện lên mạng xã hội (Ảnh: Trương Nguyễn).

Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng mời bà T. đến làm việc và người phụ nữ thừa nhận đã sai khi vội vàng đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng. Bà T. bị xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân thận trọng, cân nhắc các nội dung để đăng tải, chia sẻ và nên chia sẻ những thông tin chính thống, đã được kiểm chứng, do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cung cấp.

Như Dân trí đưa tin, ngày 9/8, bệnh nhân Y.N.M. (33 tuổi, xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) nhập viện sau khi sốt 4 ngày liền. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi sốt xuất huyết Dengue.

Sau 5 ngày điều trị nội khoa tại Khoa Truyền nhiễm, bệnh không cải thiện. Bệnh nhân sốt cao liên tục, mệt nhiều, rối loạn ý thức với chẩn đoán bị sốc nhiễm trùng; theo dõi viêm não - màng não; sốt xuất huyết Dengue ngày 10 biến chứng suy đa tạng. Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị tiếp.

Sau 34 giờ điều trị hồi sức nội khoa tích cực, phối hợp lọc máu liên tục, bệnh không cải thiện, diễn biến nặng, hôn mê sâu. Bệnh nhân suy hô hấp không cải thiện, tụt huyết áp.

Bệnh viện đã giải thích tình trạng của bệnh nhân là bệnh nặng, đe dọa tử vong và động viên gia đình cho bệnh nhân tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, gia đình kiên quyết viết cam đoan xin về.

Do đó, bệnh viện đã giải quyết cho gia đình đưa bệnh nhân về nhà theo nguyện vọng.

Tuy nhiên, sau khi bệnh nhân xuất viện, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bệnh viện mổ cướp thận bệnh nhân gây hoang mang dư luận.

Trước thông tin sai lệch, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những cá nhân tung tin sai lệch.