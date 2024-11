Hà Tĩnh kích hoạt xả tràn nhiều hồ chứa nước đề phòng mưa lũ

Ngày 4/11, ông Trần Duy Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết trước diễn biến thời tiết mưa kéo dài, 3 công trình hồ chứa nước do đơn vị này quản lý đã bắt đầu xả tràn.

Theo đó, 8h cùng ngày, hồ chứa nước Bộc Nguyên và hồ Thượng Sông Trí xả tràn cùng lưu lượng 5-120m3/s, còn hồ Khe Xai xả tràn 5-60m3/s. Việc kết thúc xả tràn sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Hồ chứa nước Bộc Nguyên xả tràn sáng 4/11 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Doanh nghiệp quản lý 3 hồ chứa nước đã đề nghị chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng trong hệ thống xả tràn khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản vùng hạ du.

Hồ chứa nước Bộc Nguyên nằm trên vùng giáp ranh giữa 2 huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên, dung tích 24 triệu m3 nước.

Hồ Thượng Sông Trí nằm ở thị xã Kỳ Anh, dung tích thiết kế 25,4 triệu m3 nước.

Hồ Khe Xai nằm tại huyện Thạch Hà với dung tích gần 11 triệu m3 nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 3 đến ngày 8/11, tỉnh này khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; trong đó từ gần sáng 4/11 đến hết đêm 5/11, nhiều địa phương có mưa to, có nơi mưa rất to; riêng phía nam mưa rất to.

Từ ngày 6/11 đến hết ngày 8/11, các địa phương có mưa vừa, mưa to, phía nam có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện về chủ động ứng phó mưa lớn. Theo đó, lãnh đạo tỉnh này đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao về ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các huyện, thị xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.