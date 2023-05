Hà Tĩnh hoàn thành 100% hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip

Chiều 12/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho 100% công dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan này đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho 1.130.342 công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh với 13/13 đơn vị công an cấp huyện; 216/216 đơn vị công an cấp xã hoàn thành chỉ tiêu, vượt tiến độ trước 10 ngày so với thời gian công an tỉnh cam kết với lãnh đạo Bộ, vượt tiến độ trước 50 ngày so với chỉ đạo của Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương thành tích của công an tỉnh này khi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, không quản ngại khó khăn, vất vả ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ.

"Những nỗ lực đó đã đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương thứ 2 trên toàn quốc, sau Hà Nam, hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn", ông Hải nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ thêm rằng, nhiệm vụ của Đề án 06 nói riêng và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn còn rất nặng nề.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương thành tích của công an tỉnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Do đó, ông mong muốn công an tỉnh tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06, rà soát, nhận diện các "điểm nghẽn" làm chậm lộ trình Đề án.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương bám sát nội dung, nhiệm vụ Đề án, thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Ngoài việc phát huy vai trò người đứng đầu, thời gian tới, công an tỉnh cần chủ trì, tham mưu để triển khai các mô hình điểm của Đề án 06.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Dương Nguyên).

Cũng tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) - Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ đã quán triệt, tập huấn cho các đại biểu về Đề án 06/CP, Chỉ thị số 05/TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung là tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.