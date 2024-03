Hà Tĩnh đang rà soát về dự án cây xanh sau yêu cầu của Bộ Công an

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây có văn bản gửi các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn từ năm 2019 đến 2023. Việc này được thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh được giao làm đầu mối báo cáo tổng hợp thông tin liên quan và đến nay đã có một số địa phương thực hiện. Cơ quan này đang đốc thúc các địa phương còn lại báo cáo sớm để tổng hợp và trình UBND tỉnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hôm 14/3, sau khi tổ chức rà soát, UBND huyện Hương Sơn báo cáo, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện này có 2 dự án trồng và chăm sóc cây xanh.

Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm, nơi có dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên cây xanh của huyện Hương Sơn (Ảnh: Dương Nguyên).

Đó là, Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên cây xanh Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn) với tổng mức đầu tư 5,5 tỷ đồng. Nguồn vốn xin hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và chủ đầu tư (UBND huyện Hương Sơn) huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án thực hiện trong năm 2021 do Công ty TNHH Môi trường An Nguyên (địa chỉ thành phố Đà Nẵng) thi công.

Dự án thứ hai là trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện Hương Sơn có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện bố trí trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện năm 2022-2024 do Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ (địa chỉ tỉnh Sóc Trăng) thi công.

"Quá trình thực hiện, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hương Sơn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, kiểm tra, giám sát quá trình thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo đúng quy định của pháp luật. Công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo mục tiêu dự án", nội dung văn bản báo cáo nêu.

Tại thị xã Hồng Lĩnh, từ năm 2019 đến 2023, địa phương này triển khai 3 dự án trồng cây xanh cũng do 2 đơn vị là Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ và Công ty TNHH cây xanh An Nguyên nói trên thực hiện.

Cụ thể, năm 2020 dự án trồng cây xanh với tổng mức đầu tư hơn 4,3 tỷ đồng và năm 2022 dự án có mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng đều do Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ thực hiện. Dự án trồng cây xanh còn lại triển khai năm 2021 có mức đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng.

Tiếp đó, hôm 15/3, UBND huyện Hương Khê cũng có báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh về nội dung trên.

Theo nội dung báo cáo, hơn 4 năm nay, địa phương này triển khai thực hiện 2 dự án trồng và chăm sóc cây xanh (thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến nay).

Các dự án do 2 đơn vị nhà thầu thực hiện, tổng giá trị hợp đồng các gói thầu trồng cây xanh hơn 13,7 tỷ đồng.

Hai dự án đã tiến hành thi công, nghiệm thu giai đoạn, thanh toán tạm ứng, thanh toán giai đoạn nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng do đang trong giai đoạn chăm sóc, bổ cứu và bảo dưỡng cây xanh.

Trước đó, ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản gửi đến nhiều tỉnh, thành phố với nội dung cơ quan này đang kiểm tra, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở các tỉnh, thành do Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị có liên quan thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND một số tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh từ năm 2019 đến 2023. Hà Tĩnh là một trong số các tỉnh, thành được yêu cầu phối hợp.