Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2021

Dân trí Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021 cho 9 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. TP Hà Nội cũng phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2022.

Chiều 8/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021.

9 công dân Thủ đô ưu tú

Ban Tổ chức đã công bố quyết của Chủ tịch UBND thành phố, tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021 cho 9 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực. Các cá nhân vinh dự nhận danh hiệu này, gồm:

Giáo sư Trương Hoàng Chương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021 cho các cá nhân (Ảnh: HàNộimới).

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Hoàng Đức Hạnh - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Bà Phan Thị Bính - công dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội.

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận - Giám đốc Công ty Dâu tằm tơ Mỹ Đức, Hội viên Hội nông dân xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức.

Em Nguyễn Mạnh Quân - học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo Hà Nội cũng trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021 cho 9 cá nhân (trong tổng số 649 cá nhân được thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" đợt này).

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2022.

Trước đó, ghi nhận những nỗ lực của TP Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng 7 tập thể, 13 cá nhân và truy tặng một cá nhân có thành tích tiêu biểu. Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho 604 tập thể và 994 cá nhân.

Thanh niên là lực lượng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, hòa trong không khí nhân dân chào mừng sự kiện 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đang cùng cả nước quyết tâm kiểm soát đại dịch Covid-19 và khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại sự kiện chiều 8/10 (Ảnh: HàNộimới).

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng to lớn, lực lượng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vai trò của thanh niên, xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng.

Nhìn lại lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc và Thủ đô Hà Nội, chúng ta thấy rõ tầm vóc của thanh niên thủ đô, trong đó có Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu".

Trong bối cảnh đại dịch xảy ra, với diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại lớn tới tất cả các lĩnh vực ở Hà Nội. Song, phát huy truyền thống cách mạng, Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã sớm dự báo, chủ động, bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo, bình tĩnh trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã có các chủ trương và quyết sách đúng, trúng với tinh thần quyết liệt phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố. Đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh ở Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát.

Bí thư Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua thực tiễn các phong trào thi đua của Hà Nội đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực. Phong trào thi đua người tốt, việc tốt cùng với việc vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" đã tạo lan tỏa sâu rộng trên toàn thành phố.

Đặc biệt, những tấm gương điển hình người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực, cán bộ bác sỹ, lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch, các tổ chức cá nhân và đông đảo người dân, doanh nghiệp và tình nguyện viên tham gia vào công tác phòng chống dịch là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong mọi lĩnh vực.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới các lực lượng tuyến đầu, lực lượng quân đội, công an, y bác sỹ, tình nguyện viên… và đặc biệt sự vào cuộc thực chất của các tầng lớp nhân dân; luôn thầm lặng hy sinh, đóng góp to lớn trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm bảo vệ thủ đô và cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân.

"Với niềm tự hào dân tộc, tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, với hào khí trí tuệ Thăng Long, khát vọng vươn lên, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, chúng ta tin tưởng, Thủ đô sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả đã đạt được, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch, xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của cả nước" - ông Dũng bày tỏ.

