Hà Nội: Trưởng Công an huyện gửi thư kêu gọi hạn chế dùng rượu bia

Ngày 10/9, thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức phát hàng nghìn thư ngỏ của Trưởng công an huyện Thanh Trì kêu gọi dân phối hợp cùng lực lượng công an.

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức phát hàng nghìn thư ngỏ của Trưởng công an huyện Thanh Trì, kêu gọi dân hạn chế sử dụng rượu bia, tham gia phòng chống cháy nổ... tại các nhà hàng, quán nhậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng trong ngày, công an 16 xã và thị trấn trên địa bàn huyện cũng tổ chức phát thư ngỏ và cùng đại diện các hàng quán, cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết cùng bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

"Vì một Thanh Trì văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp rất cần sự thống nhất, ủng hộ, đồng sức, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, nhân dân.

Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người việc hạn chế sử dụng rượu bia, hiểu rõ tác hại của bia rượu, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy ở mỗi gia đình tế bào của xã hội cũng chính là góp phần vì hạnh phúc, bình yên của cuộc sống", nội dung thư ngỏ của Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Thanh Trì thể hiện.

Theo Thượng tá Đào Thanh Bình, mỗi cán bộ công an khi xuống với dân phát tờ rơi, gửi thư ngỏ đều là những tuyên truyền viên tích cực về chủ trương, chính sách mới của thành phố, của lực lượng công an để người dân hiểu, phối hợp thực hiện cùng cơ quan công an.

Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an huyện Thanh Trì cho biết, với chủ đề "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà - Đã uống rượu bia thì không lái xe", nội dung của các tờ rơi được dán nổi bật tại các quán nhậu, quán bia trên địa bàn nêu cụ thể về các hành vi vi phạm là lái xe sau khi đã uống rượu bia và mức xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi này.

Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì dán băng rôn khẩu hiệu tại các quán ăn, nhà hàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài việc cùng công an các xã, thị trấn phát hàng nghìn tờ rơi, dán hàng trăm băng rôn khẩu hiệu, Công an huyện Thanh Trì đồng thời ký cam kết với các chủ quán, nhà hàng không cho khách hàng có biểu hiện say xỉn điều khiển phương tiện khi ra khỏi quán. Khi cần về nhà, khách hàng có thể yêu cầu chủ quán giúp đỡ bằng cách để nhân viên đưa về hoặc gọi taxi, Grab.

Ông Đỗ Vân Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều nhấn mạnh, hàng ngày các tổ công tác đều tổ chức tuần tra giám sát 24/24 trên địa bàn duy trì các kết quả giữ vững trật tự đô thị.

Hệ thống loa phát thanh cũng tích cực vào cuộc tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phù hợp tình hình địa bàn. Không chỉ tuyên truyền tác hại bia rượu, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đặc biệt chú trọng. Hiện nay, hầu hết các liên gia đều có tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Hướng tới việc giữ vững an ninh trật tự, hạn chế tối đa tác hại bia rượu và cháy nổ, đặc biệt hoạt động phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke, Công an huyện Thanh Trì đã đình chỉ 14 quán không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Để mô hình thí điểm dán tờ rơi tuyên truyền tác hại bia rượu và những truyền đạt của lực lượng công an trong lĩnh vực giữ vững an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ hiệu quả cao, không chạy theo hình thức, công an huyện đã duy trì nhiều tổ công tác phối hợp cùng công an các xã, thị trấn thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký với cơ quan chức năng.