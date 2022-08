Hà Nội: Lập tổ xe ôm miễn phí đưa khách say về nhà

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai) cho biết, trong sáng cùng ngày, tổ công tác do Công an quận phối hợp với công an phường đã tới hầu hết quán bia, nhà hàng trên địa bàn để tuyên truyền về tác hại bia, rượu.

Công an quận Hoàng Mai ra quân nhắc nhở, tuyên truyền về tác hại bia, rượu tại các cửa hàng bia rượu trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thành lập tổ "xe ôm", chủ yếu là nhân viên nhà hàng và liên hệ với các hãng xe công nghệ để sẵn sàng đưa khách say xỉn về nhà an toàn khi cần thiết.

Theo lãnh đạo UBND phường Định Công, bên cạnh việc tuyên truyền tác hại rượu, bia, công tác duy trì trật tự đô thị cũng luôn được chú trọng với tiêu chí xanh, sạch, đẹp, không để phát sinh điểm tập trung đông người không cần thiết.

"UBND phường cùng công an phường đã tổ chức tuyên truyền về việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia tới 100% người dân trên địa bàn phường, tổ chức ký cam kết với các chủ quán bia rượu, quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn phường", vị lãnh đạo nói.

Công an quận Hoàng Mai thí điểm dán tờ rơi tuyên truyền tác hại bia, rượu tại các quán bia, rượu trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Theo Công an quận Hoàng Mai, để mô hình thí điểm dán tờ rơi tuyên truyền tác hại bia, rượu và thành lập tổ xe ôm đưa người say về nhà đạt hiệu quả cao, không hình thức, đơn vị duy trì nhiều tổ công tác phối hợp cùng công an các phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc mô hình trên. Quá trình giám sát sẽ kết hợp xử lý nghiêm đối với những cơ sở vi phạm.

Lực lượng chức năng cũng ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Hiện tại, quận Hoàng Mai đã triển khai dán tờ rơi và thành lập tổ xe ôm miễn phí đưa người say xỉn về nhà tại 160 quán nhậu ở 14 phường trên địa bàn quận.