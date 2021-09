Hà Nội: Trạm thu phí tại "vùng 2" hoạt động trở lại sau 45 ngày tạm dừng

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, trên cả nước có 26 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý, 3 dự án đường cao tốc do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quản lý và 23 trạm thu phí do UBND tỉnh, thành phố quản lý đang tạm dừng thu phí để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.