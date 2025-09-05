Hà Nội thông tin chính thức việc "hồi sinh" sông Tô Lịch

Ngày 5/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban nông nghiệp) đã thông tin về việc cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường hai bên sông Tô Lịch và bổ cập nước vào sông Tô Lịch.

Đại diện Ban nông nghiệp Hà Nội cho biết đơn vị thi công đã hoàn thành và hoàn trả mặt bằng 63 cửa xả và đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch từ ngày 15/8, đảm bảo thu gom triệt để nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã tăng công suất xử lý theo quy trình và đang xử lý ở công suất khoảng 200.000m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Nước từ hồ Tây được xả về sông Tô Lịch hôm 1/9 (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, Ban nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành 19 vị trí thuộc các đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao và đã mời các bên kiểm tra bàn giao vào ngày 25/8.

Đối với hạng mục xây dựng đập điều tiết, bổ cập nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm để bổ cập lại cho sông Tô Lịch và hạng mục xây dựng tuyến ống dẫn nước trên kênh TE3 dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch cơ bản khối lượng công việc đã hoàn thành trên 95%.

Tuy nhiên, Ban này cho biết vừa qua có một số cơn mưa lớn và phối hợp đảm bảo thoát nước chung cho thành phố nên phải tạm dừng thi công khoảng 3 tuần.

"Các công việc còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện, trước ngày 10/9 sẽ thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch và trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch", đại diện Ban nông nghiệp thông tin.

Theo vị này, trước ngày 20/9, Ban sẽ bổ cập nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5m như giải pháp trước mắt thành phố đã chỉ đạo.

Về chất lượng nước trên sông Tô Lịch, đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội cho biết sau khi dừng xả nước hồ Tây về sông Tô Lịch vào ngày 3/9, sông Tô Lịch đang tạm thời duy trì ở mực nước thấp (gần 3m) nhờ vận hành cửa phai tại đập dâng hạ lưu ở Cầu Quang, phường Thanh Liệt.

Hồ Sen đã sẵn sàng bổ cập nước vào hồ Tây (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội cho hay mặc dù hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa vận hành với đầy đủ các chức năng nhưng qua kiểm tra thực tế, cơ bản nước trên sông Tô Lịch đã được cải thiện đáng kể, một số vị trí có thể nhìn thấy đáy.

Về một số vị trí có màu đen hơn so với các khu vực khác, vị này cho rằng do một số khu vực thi công trong quá trình hoàn thiện nên tạm thời có màu đen hơn so với các khu vực khác. Tuy nhiên, việc này sẽ được xử lý dứt điểm trong những ngày tới.

Đại diện Ban quản lý hồ Tây cũng cho biết dự án thí điểm bãi lọc trồng cây ngập nước lấy nước từ nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để bổ cập nước cho hồ Tây cũng đã cơ bản hoàn thành.