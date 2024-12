Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong phố Tạ Quang Bửu

Sáng 24/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang làm rõ vụ việc khiến một người đàn ông tử vong tại ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng).

Cảnh sát có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc (Ảnh: Lê Hoa).

Cụ thể, khoảng 6h20 cùng ngày, người dân tại ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất. Khi lại gần, nhiều người phát hiện người đàn ông đã tử vong.

"Sau khi nhận tin báo, Công an phường Bách Khoa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng cử cán bộ tới hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang thụ lý vụ việc. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được tiếp tục làm rõ", đại diện Công an quận Hai Bà Trưng thông tin.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường sự việc (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Trước đó, mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm thông tin về một người tử vong trong ngõ của phố Tạ Quang Bửu. Nhiều người bình luận rằng, có thể nạn nhân đã tự tử, tuy nhiên nguyên nhân đang được cơ quan công an làm rõ.