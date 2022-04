Cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân đợt cao điểm 30/4 và 1/5

Đợt cao điểm được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc triển khai trong một tháng, từ ngày 15/4-15/5.

Lực lượng CSGT ra quân sáng 15/4 (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT - phát động xuất quân, đồng thời giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn bộ lực lượng CSGT tập trung phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cục trưởng Cục CSGT Nguyễn Văn Trung phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân (Ảnh: Hoàng Nguyên).

"Phấn đấu tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc giao thông kéo dài ảnh hưởng đi lại của nhân dân; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung giao nhiệm vụ cụ thể.

Lực lượng CSGT toàn quốc triển khai tháng cao điểm tuần tra kiểm soát từ 15/4-15/5 (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Theo lãnh đạo Cục CSGT, trong đợt cao điểm này, các đơn vị sẽ bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để phân luồng, đảm bảo giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và TPHCM, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các địa điểm tổ chức các lễ hội...

Mục tiêu của tháng cao điểm là phấn đấu tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng CSGT - cho hay, thực tế các kỳ nghỉ lễ vừa qua, lưu lượng phương tiện người tham gia giao thông luôn đông, có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Công an đã chỉ đạo cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 với mục tiêu phải kiềm chế được tai nạn giao thông, đảm bảo chống ùn tắc để phục vụ nhân dân đi lại được thông suốt, an toàn.

"Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, CSGT cũng sẽ tập trung xử lý vấn đề về an toàn giao thông mà nhân dân bức xúc là thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; xe khách chở quá số người, vi phạm thể lệ vận tải; vi phạm chở quá tải. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, lực lượng CSGT sẽ tiến hành đồng bộ kiểm tra, xử lý vi phạm trên 3 lĩnh vực đường bộ, đường thủy và đường sắt" - Đại tá Đỗ Thanh Bình cho hay.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường thủy và đường sắt (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Theo Phó Cục trưởng Cục CSGT, trong đợt cao điểm này, hành vi vi phạm về nồng độ cồn sẽ được kiểm tra và xác định từng khu vực, từng tuyến liên quan đến hàng quán có lượng khách sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cao để xử lý theo từng khung giờ, từng địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT), đơn vị phụ trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai - cho hay, tuyến cao tốc này chạy qua nhiều tỉnh, thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai. Dịp nghỉ lễ, nhiều người chọn khu vực Tây Bắc để du lịch nên lưu lượng giao thông trên tuyến tăng mạnh. Hiện tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có một số điểm mặt đường đã bị xuống cấp, khuyến cáo người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ trên cao tốc để sinh hoạt.