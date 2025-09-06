Hà Nội khởi công tuyến cao tốc hơn 56.000 tỷ đồng thuộc Vành đai 4

Sáng 6/9, UBND TP Hà Nội phối hợp với một công ty tổ chức khởi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô.

Dự án thành phần 3 - đoạn cao tốc trung tâm của tuyến có chiều dài hơn 113km, mặt cắt ngang 17m. Riêng các cầu lớn vượt sông có bề rộng 24,5m, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại.

Trong giai đoạn 1, mặt cắt ngang của tuyến cao tốc này được thiết kế đáp ứng lưu lượng 4 làn xe.

Phối cảnh Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Hà Nội).

Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 hơn 56.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước chiếm 47,5%, còn 52,5% là vốn do nhà đầu tư đảm nhận theo cơ chế hợp tác công - tư (PPP).

Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Toàn tuyến có 13 đoạn đi cao với tổng chiều dài gần 81km (71% chiều dài toàn tuyến). Dự án bố trí 3 cầu lớn vượt sông gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng cùng 8 nút giao liên thông và hoàn thiện 1 nút giao.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 để triển khai thực hiện.