Hà Nội: Hàng chục cảnh sát đục tường giải cứu cháu bé bị mắc kẹt

Dân trí Chiều 20/7, khoảng 20 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) giải cứu thành công một cháu bé 14 tuổi bị mắc kẹt giữa khe tường.

Hàng chục cảnh sát giải cứu cháu bé mắc kẹt trong khe tường.

Chiều 20/7, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) công an quận này vừa giải cứu thành công một cháu bé 14 tuổi bị mắc kẹt giữa khe tường.

Theo Thượng tá Quyến, khoảng 15h chiều cùng ngày, Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận tin báo cháu C.N.V.T. (14 tuổi, trú tại ngõ 599 Phạm Văn Đồng) đi khỏi nhà từ 14h ngày 19/7 chưa về.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường đã cùng gia đình tiến hành tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 16h ngày 20/7, lực lượng công an phường cùng gia đình, phát hiện cháu bị kẹt tại khe tường giữa nhà số 43 và 45 ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng.

Cảnh sát dùng máy khoan đục tường để giải cứu cháu bé bị mắc kẹt giữa khe tường.

Cháu bé bị mắc kẹt giữa khe tường rất nhỏ hẹp.

Công an phường sau đó đã báo ban chỉ huy công an quận, phối hợp đội PCCC và CNCH, Công an quận Bắc Từ Liêm giải cứu thành công cháu bé, rồi đưa đi cấp cứu.

"Thời điểm xảy ra sự việc, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường tham gia giải cứu cháu bé. Do khe tường quá hẹp nên chúng tôi đã phải dỡ từng lớp nhỏ bê tông và gạch ra để giải cứu cháu bé một cách an toàn nhất", Thượng tá Quyến chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Quyến, hiện tình trạng cháu bé ổn định, chỉ xây xát phần mềm.

Một số hình ảnh các cán bộ chiến sỹ PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm tham gia giải cứu cháu nhỏ:

Lực lượng chức năng xác định chỗ cháu bé bị mắc kẹt.

Cứu được nạn nhân ra ngoài.

Cháu bé sau đó được xác định chỉ bị xây xát nhẹ.

Trần Thanh