Hà Nội hạn chế tối đa người ra vào khu vực Nhà thờ Lớn dịp Noel

Dân trí Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh "leo thang", các tuyến phố dẫn vào Nhà thờ Lớn (Hà Nội) sẽ hạn chế tối đa người và phương tiện ra vào khu vực này.

Ngày 23/12, đại diện Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, từ 17h ngày 24/12, các tuyến phố dẫn vào nhà thờ lớn như: Ấu Triệu, Nhà Chung, Nhà Thờ... sẽ hạn chế tối đa người và các phương tiện ra vào khu vực này.

Những người dân được phép ra vào khu vực gồm: Người cư trú trong khu vực; người nhận được giấy mời từ phía nhà thờ lớn và lực lượng an ninh bảo vệ khu vực trong đêm Noel.

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, tránh ùn tắc tại trước cửa Nhà thờ Lớn (Ảnh: Công Thọ).

"Phường Hàng Trống khuyến cáo người dân không thuộc diện được ra vào khu vực nhà thờ lớn có lộ trình di chuyển phù hợp để tránh ùn ứ tại các chốt chặn kiểm soát người ra vào. Hết đêm Noel, các chốt chặn tại nhiều tuyến phố quanh khu vực nhà thờ lớn sẽ dừng hoạt động" - đại diện Công an phường Hàng Trống thông tin thêm.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành công văn số 1915/UBND-NV về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ giáng sinh, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Cụ thể, UBND quận yêu cầu Phòng Y tế quận thường xuyên cập nhật phân loại cấp độ dịch tại thành phố và quận; chủ động tham mưu, đề xuất các yêu cầu, điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp lễ, Tết tại các cơ sở tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn quận.

Đối với UBND các phường, quận Hoàn Kiếm yêu cầu thường xuyên đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn để kịp thời điểu chỉnh bổ sung, xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo theo diễn biến dịch và chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Lực lượng liên ngành ra quân kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đảm bảo quy định phòng, chống dịch trên địa bàn phường Hàng Trống (Ảnh: Công Thọ).

Đặc biệt, các phường căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn, khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới...

Đối với lực lượng công an, quận Hoàn Kiếm yêu cầu công an quận triển khai và hướng dẫn công an các phường xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau các dịp lễ tết; chủ động phương án bố trí lực lượng kịp thời xử lý khi có các hoạt động tôn giáo trái pháp luật diễn ra trên địa bàn quận.

Lực lượng này cũng có nhiệm vụ phối hợp với công an thành phố và các phòng, ban chuyên môn thuộc quận tổ chức phân luồng giao thông từ xa xung quanh khu vực trọng điểm về tôn giáo, không để xảy ra ùn tắc; tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, các hàng quán vỉa hè; kiểm tra, giải tỏa triệt để các điểm trông giữ xe tự phát, trái phép trong các khu vực trọng điểm trên địa bàn quận.

Về tình hình dịch trên địa bàn, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức đánh giá phân loại cấp độ dịch trong vòng 14 ngày (3/12-17/12) và xác định quận Hoàn Kiếm có 5 phường Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai có dịch ở cấp độ 3.

Vì vậy, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu 5 phường nêu trên tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Đặc biệt, các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường chỉ được phép bán hàng mang về kể từ 12h ngày 19/12 cho đến khi có thông báo mới.

Nguyễn Trường