Hà Nội đội mưa ra sân Mỹ Đình, TPHCM đổ xuống đường "tiếp lửa"

Hàng nghìn người đội mưa tập trung sớm trước sân Mỹ Đình

Hàng nghìn người có mặt rất sớm tại SVĐ Mỹ Đình bất chấp mưa lớn để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Thanh).

Chỉ còn vài giờ nữa trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình. Mặc dù thời tiết hôm nay 22/5 mưa lớn nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần cổ vũ cháy bỏng của các cổ động viên đội chủ nhà.

Ghi nhận của PV Dân trí chiều 22/5, ngay từ lúc 14h, hàng ngàn cổ động viên từ mọi nẻo đường đã đổ dồn về khu vực trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Các cổ động viên đến từ rất sớm (Ảnh: Trần Thanh).

Anh Đỗ Thành Trung, 41 tuổi, đến từ Thái Bình cho biết, hôm nay một mình anh đi từ Thái Bình lên Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

"Mặc dù thời tiết có mưa lớn song điều này không ảnh hưởng gì tới tinh thần cổ vũ của tôi. Hôm nay Việt Nam sẽ thắng Thái Lan với tỉ số 3-1", anh Trung lạc quan dự đoán.

Cũng có mặt tại khu vực soát vé, cổng chính SVĐ Mỹ Đình từ sớm, anh Lê Đức Tuyến (đến từ Thái Bình) cho biết, hôm nay đoàn của anh có 10 người, xuất phát từ Thái Bình lúc 12h tới SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Đoàn 10 người của anh Tuyến đi từ Thái Bình lên Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Thanh).

Người hâm mộ đến sớm song chưa thể vào sân do vào lúc 16h còn trận đấu tranh huy chương đồng (Ảnh: Trần Thanh).

"Biết thời tiết nay hơi xấu nên đoàn chúng tôi đã xuất phát từ sớm để tới nơi cho kịp giờ. Tôi hy vọng khi tới giờ G thì trời sẽ tạnh ráo để 2 đội tuyển có thể thi đấu một cách sòng phẳng nhất", anh Tuyến chia sẻ.

Đứng trước khu vực SVĐ Mỹ Đình, chị Hoàng H.Y., 34 tuổi, ở Hà Nội cho biết, hôm nay chị cùng với 3 người khác đưa các con, cháu của mình đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên do không biết hôm nay sân Mỹ Đình thu vé vào cổng nên chị cùng các cháu đành đứng ngoài để theo dõi. Mặc dù trời mưa, các cháu lại không được vào sân song dàn cổ động viên nhí của chị vẫn rất háo hức.

Dàn cổ động viên nhí ra sân mà không hề biết phải có vé vào.

Áo mưa giấy đắt hàng (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu giờ chiều nay, toàn bộ khu vực xung quanh SVĐ Mỹ Đình đã được thắt chặt an ninh, lực lượng cảnh sát giao thông lập thành từng chốt tại các tuyến đường di chuyển vào khu vực sân. Công an phường cùng lực lượng cảnh sát khu vực liên tục di chuyển để đảm bảo an ninh trước giờ diễn ra trận cầu vào lúc 19h hôm nay.

Phía trong sân Mỹ Đình, mưa lớn cũng khiến lực lượng an ninh gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho trận đấu tranh huy chương đồng giữa U23 Malaysia và U23 Indonesia diễn ra lúc 16h.

Quang cảnh tấp nập nhộn nhịp trước SVĐ Mỹ Đình lúc 15h chiều 22/5.

Do thời tiết mưa nặng hạt, giá vé không rẻ, nhiều người hâm mộ chọn cách tập trung tại các quán cafe trước sân Mỹ Đình để theo dõi trận bóng qua màn hình. Một số người ngồi quán chờ giờ vào sân (Ảnh: Trần Thanh).

Cổ động viên TPHCM đổ xuống đường mua "đồ nghề" cổ vũ

Cổ động viên TPHCM dự đoán tuyển U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 (Video: Phương Nhi)

Ghi nhận chiều 22/5, vài giờ trước trận chung kết bóng nam SEA Games 31 diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), người hâm mộ đã đổ ra khắp các tuyến phố TPHCM mua sắm kèn, cờ, băng rôn... sẵn sàng "tiếp lửa" cho các chàng trai U23 Việt Nam.

Gần một giờ đi xe từ TP Thủ Đức sang chợ Bình Tây (quận 6, TPHCM), bà Nguyễn Thị Ánh cho biết mình đến đây để mua một chiếc kèn cho đứa cháu nhỏ cỗ vũ U23 Việt Nam trong trận đối đầu U23 Thái Lan tối nay.

"Tôi không rành về bóng đá nhưng tôi yêu cầu thủ Việt Nam, chỉ cầu mong đêm nay họ giành được chiếc cúp vàng", bà Ánh nói.

Không khí mua bán vật phẩm liên quan SEA Games 31 trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 6, TPHCM) diễn ra nhộn nhịp từ trưa 22/5 (Ảnh: Phương Nhi).

Ông Nguyễn Bá Minh (60 tuổi), buôn bán quà lưu niệm và vật phẩm liên quan đến SEA Games 31 trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM) chia sẻ, đến thời điểm này ông đã bày bán rất nhiều mặt hàng với đa dạng mẫu mã.

Theo ông Minh, bán hàng lời lãi không còn quan trọng, "tiếp lửa" cho cầu thủ đội nhà mới là mục tiêu chính.

"Tối nay Việt Nam sẽ thắng Thái Lan, một trái thôi là đủ. Các cầu thủ đã làm rất tốt, chúc đội tuyển U23 bảo vệ được huy chương vàng", ông Minh hào hứng.

Một cửa hàng bán quà lưu niệm SEA Games 31 trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TPHCM) cho khách hàng mượn đồ chụp ảnh miễn phí (Ảnh: Phương Nhi).

Tại các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo (quận 5) sản phẩm đồ lưu niệm, áo, cờ cỗ vũ SEA Games 31 được bày bán với đa dạng mẫu mã và phân khúc giá.

Các sản phẩm áo thun in hình cờ đỏ sao vàng có mức giá từ 70.000-100.000 đồng/cái, quốc kỳ các nước và cờ để bàn có giá từ 10.000-30.000 đồng, băng rôn cổ động, decal dán mặt có giá từ 5.000-10.000 đồng, thú bông Sao La có giá từ 120.000-150.000 đồng/con.

Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ, buôn bán chỉ là phụ còn "tiếp lửa" cho các cầu thủ mới là mục tiêu chính (Ảnh: Phương Nhi).

Trước khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra, không khí mua bán vật lưu niệm "tiếp lửa" cho các cầu thủ U23 Việt Nam diễn ra nhộn nhịp trên khắp các tuyến đường TPHCM. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, các chàng trai của chúng ta chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực để vững bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương.