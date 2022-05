U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Khát vọng HCV trên sân nhà

*Trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31, giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h ngày 22/5, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều trải qua các trận bán kết tốn nhiều sức lực, do các trận này đều phải kéo dài thêm hiệp phụ. Không chỉ vậy, đôi bên còn hao binh tổn tướng trước trận chung kết.

Về phía U23 Thái Lan, tiền vệ trung tâm William Weidersjo bị treo giò, sau khi anh nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Indonesia ở bán kết. Còn về phía đội chủ nhà, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và hậu vệ cánh Lê Văn Xuân có khả năng không kịp hồi phục cho trận chung kết, sau chấn thương nặng trước Malaysia.

HCV nội dung bóng đá nam đang chờ Tiến Linh và các đồng đội (Ảnh: Tố Linh).

Dù vậy, mất mát của Thái Lan được đánh giá là nặng nề hơn so với U23 Việt Nam, bởi William Weidersjö đá ngay vị trí lá chắn trước hàng hậu vệ của đội bóng đất Chùa Vàng, trong khi ở vị trí của Lý Công Hoàng Anh, trong tay HLV Park Hang Seo vẫn còn có Nguyễn Hai Long có thể thay thế. Còn vị trí của Lê Văn Xuân đã có Phan Tuấn Tài.

Riêng Hai Long rất ít được sử dụng suốt từ đầu SEA Games 31 đến giờ, nhưng đấy có thể là quân bài mà ông Park muốn giấu các đối thủ, chờ đến thời điểm quyết định như trận chung kết sắp diễn ra.

Về năng lực chuyên môn, ở giải trong nước, Hai Long thậm chí còn được đánh giá cao hơn Lý Công Hoàng Anh, sau những gì Hai Long thể hiện trong màu áo CLB Than Quảng Ninh 2 - 3 mùa giải gần đây.

Dĩ nhiên, Thái Lan là đối thủ rất khác so với những đối thủ mà chúng ta đã chạm trán từ đầu giải đến giờ, như đánh giá của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh: "U23 Thái Lan là đối thủ khác hẳn những đội mà chúng ta đã gặp suốt từ đầu giải. Cầu thủ Thái Lan có tinh thần đồng đội cao hơn, tính đột biến trong lối chơi của họ cao hơn các đội kia".

"Lối chơi tấn công và ý đồ chơi của U23 Thái Lan cũng rõ rệt hơn so với các đội khác, cho thấy họ được chuẩn bị kỹ trước khi đến với giải, dựa trên nền tảng tốt" - ông Vinh phân tích thêm.

U23 Việt Nam đang có đủ thế, thời và lực để đánh bại U23 Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dù vậy, chính cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chỉ ra nhược điểm của đội bóng đất Chùa Vàng, ông Vinh nói: "Bất chấp việc là đội mạnh hơn các đối thủ còn lại của U23 Việt Nam tại giải năm nay, trình độ kỹ thuật của các cầu thủ U23 Thái Lan chưa bằng chính các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia của họ".

Tức là sẽ khó có cảnh các cầu thủ Thái Lan khiến hàng phòng ngự của U23 Việt Nam phải chóng mặt với các phối hợp của họ, nhưng Chanathip Songkrasin và các đồng đội ở đội tuyển Thái Lan đã từng làm trước đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020.

Vả lại, do Thái Lan ở đẳng cấp khác so với các đối thủ còn lại của chúng ta tại SEA Games 31, vị thế của họ cũng khác, nên Thái Lan sẽ không chơi phòng ngự co cụm như cách những Philippines, Myanmar, Timor Leste và Malaysia đã thực hiện trước U23 Việt Nam những ngày qua.

Khi đó, biết đâu đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ dễ đá hơn, vì sở trường của chúng ta là đá phản công, đối thủ càng chơi thiên về tấn công, U23 Việt Nam càng có nhiều khoảng trống trong những pha phản đòn.

Tin rằng với sự mưu lược của HLV Park Hang Seo, với sự tinh quái của các tuyển thủ U23 Việt Nam như Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức và cả tính bùng nổ của Hai Long vào lúc này, U23 Việt Nam sẽ giữ HCV nội dung bóng đá nam ở lại sân nhà.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 1-0