Hà Nội: Diện mạo mới đường Tôn Thất Thuyết sau khi xén dải phân cách

Dân trí Sau gần 2 tháng thi công, dự án xén dải phân cách mở rộng đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đạt 95% tiến độ, mang lại diện mạo mới cho tuyến đường này.

Diện mạo mới của đường Tôn Thất Thuyết sau khi xén dải phân cách

Dự án xén dải phân cách giữa đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) để mở rộng đường đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường, nhóm 10 công nhân đang tiến hành những khâu cuối cùng bao gồm xây bờ bao dải phân cách mới, sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo… trước khi đưa dự án vào hoạt động.

Sau khi hoàn thiện, đường Tôn Thất Thuyết sẽ có thêm hai làn xe, giúp giải tỏa áp lực giao thông trên trục đường này.

Do phải hoạt động trong thời gian Hà Nội đang giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19 nên công trường không thể duy trì đủ số công nhân so với dự kiến. Tuy nhiên, tiến độ cam kết với chủ đầu tư là hoàn thành công trình trước ngày 2/9 vẫn đảm bảo so với kế hoạch đề ra.

Toàn bộ công nhân trên công trường dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết phải đảm bảo nguyên tắc 5K, tuân thủ các quy định phòng dịch.

Toàn bộ cây xanh trên dải phân cách cũ đã được chỉnh trang, trồng lại trên dải phân cách mới để đảm bảo mỹ quan đô thị theo phương án đã được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt.

20 công nhân chia làm 2 ca hiện đang làm những công việc cuối cùng trước khi hoàn thành dự án.

"Chúng tôi luôn đặt an toàn công trường trong giai đoạn Hà Nội cao điểm chống dịch lên hàng đầu, tiến độ công trình chỉ là mục tiêu thứ 2. Toàn công trường luôn áp dụng 5K cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong ca làm việc và cả thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi chỉ cho công nhân từ nhà đến công trường và ngược lại theo đúng chỉ đạo "1 cung đường 2 điểm đến" của UBND TP Hà Nội, đảm bảm thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch tại công trường", ông Nguyễn Duy Hải, chỉ huy công trình dự án cho biết.

Đường Tôn Thất Thuyết trước khi được xén dải phân cách thường xuyên là điểm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm của TP Hà Nội.

Đường Tôn Thất Thuyết là trục chính từ quận Cầu Giấy ra bến xe Mỹ Đình, cũng là đường nối từ trung tâm Hà Nội ra Phạm Hùng và các quận huyện ngoại thành phía Tây Hà Nội nên thường xuyên ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Sau khi dự án xén dải phân cách hoàn thành, đường Tôn Thất Thuyết sẽ được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên diễn ra tại đây. Dự án cũng mang lại diện mạo mới, rộng hơn, khang trang hơn cho tuyến đường này.

Nguyễn Bắc