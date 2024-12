Hà Nội đã xử lý giám đốc và 2 phó giám đốc Ban giao thông vi phạm

Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội vừa ký báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Theo báo cáo, UBND TP Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng.

"Qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng", báo cáo nêu rõ.

Công an TP Hà Nội đã thụ lý 173 vụ, với 497 bị can; đã giải quyết 102 vụ với 370 bị can; đang điều tra 66 vụ, với 90 bị can.

TAND TP Hà Nội đã thụ lý 86 vụ, với 331 bị cáo; đã giải quyết 77 vụ với 291 bị cáo; đang giải quyết 9 vụ, với 40 bị cáo.

Về kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu, UBND TP Hà Nội luôn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị định liên quan. Trong kỳ báo cáo đã có 3 trường hợp người đứng đầu bị xử lý, các trường hợp này thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban giao thông).

Trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ảnh: CTV).

Về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Hà Nội đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong năm để thực hiện cải cách tiền lương với hơn 3.400 tỷ đồng.

Trong đó, cấp thành phố dành hơn 2.200 tỷ đồng để bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương cho các sở, ngành; cấp quận, huyện là hơn 1.100 tỷ đồng.

TP Hà Nội cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sắp xếp lại, xử lý ô tô phục vụ công tác; ban hành quyết định thanh lý 118 ô tô của các cơ quan, đơn vị.

Thành phố cũng đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 3 cơ sở nhà, đất các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố. Cử người tham gia đoàn liên ngành do Bộ Tài chính chủ trì kiểm tra hiện trạng hơn 30 cơ sở nhà, đất.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tài chính quyết định thanh lý hơn 16.000m2 nhà, phục vụ công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng để xây dựng, cải tạo lại trụ sở làm việc tại các cơ quan, đơn vị...