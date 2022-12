Sáng 23/12, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2022 Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị với 1.673 kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Liên ngành tư pháp TP Hà Nội đã xác định gần 1.500 vụ án điểm/2.162 bị can để điều tra, truy tố, xét xử (đạt 125% chỉ tiêu năm 2022). Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao (87,3%). Các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh (đạt 100%); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 91% - đều vượt chỉ tiêu do Quốc hội và Bộ Công an đề ra.

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi đã được TAND TP Hà Nội phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tại Trung ương, thành phố đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trọng Toàn).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao về những cố gắng, nỗ lực rất quan trọng của ngành nội chính Đảng các cấp vào kết quả chung của TP Hà Nội trong năm 2022.

Dù vậy, bà Tuyến cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, nhất là công tác dự báo, nắm tình hình có việc chưa đáp ứng được yêu cầu, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các thủ đoạn lừa đảo qua mạng internet, mạng viễn thông diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng so với thời gian trước.

Nổi lên các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, xả nước thải, vi phạm về quản lý chất thải nguy hại; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề.

Tội phạm tham nhũng, chức vụ vẫn diễn biến phức tạp; các đối tượng lợi dụng chính sách, kẽ hở của pháp luật, công tác quản lý và lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản, trục lợi...

Nhấn mạnh 2023 là năm bản lề, tăng tốc thực hiện thành công các chủ trương, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội đã đề ra, bà Nguyễn Thị Tuyến dự báo tình hình an ninh chính trị sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, thách thức, khó lường. Vì thế, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của Hà Nội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt phải đảm bảo nghiêm minh, chính xác trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do Trung ương, Thành ủy Hà Nội giao và những vụ án phức tạp, nhạy cảm, kéo dài. Đồng thời phải tham mưu, tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, nhất là các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị của TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy tập trung rà soát, giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng, kéo dài, nhất là 49 vụ việc cấp TP và các quận, huyện, thị xã tự rà soát chưa thực hiện xong…