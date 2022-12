Cục Thuế Hà Nội phải "thu đúng, thu đủ, thu kịp thời"

Chiều qua 20/12, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thuế năm 2023.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Điệp).

Năm 2022 dù có nhiều biến động, tình hình thế giới và trong nước phức tạp, khó đoán định, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm; không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai các mặt công tác thuế, hướng đến mục tiêu quản lý thuế chuyên nghiệp, hiện đại.

Do đó, năm 2022, lần đầu tiên tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội do cơ quan thuế quản lý đã vượt mốc 303.989 tỷ đồng, đạt 107,9% dự toán, tăng 2,4% so với năm 2021. Cơ cấu thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, nâng tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai.

Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được quan tâm với nhiều hình thức mới, linh hoạt và hiệu quả; thể hiện thông qua việc các gói hỗ trợ giãn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất đã đến được với các doanh nghiệp, người nộp thuế đủ điều kiện.

Công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả, đặc biệt là thu các khoản nợ từ đất đai, qua đó góp phần vào kết quả chung của toàn ngành về thu ngân sách. Ước thu hồi nợ thuế và xử lý 9.038 tỷ, trong đó, nợ nghĩa vụ tài chính về đất khoảng 1.685 tỷ đồng.

Năm 2023, Cục Thuế TP Hà Nội được giao dự toán thu ngân sách 325.902 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022.

Ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu trong năm 2023 Cục Thuế Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thuế, "thu đúng, thu đủ, thu kịp thời" và nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế.

Dự báo thu từ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh năm 2023 sẽ khó khăn. Vì vậy, Cục Thuế Hà Nội phải tập trung đánh giá, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ngay từ thời điểm này, tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị TP Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính).

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành vượt mức thu ngân sách trong năm 2023. Trong đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; tăng cường quản lý thuế đối với kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo nguyên tắc "tiền phòng, hậu kiểm".

Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn hứa sẽ thực hiện tốt sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và triển khai hiệu quả các giải pháp công tác thuế để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, ông Hà Minh Hải đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhì và Hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể, các nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao Huân chương Lao động Hạng nhì và Hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế từ năm 2017 đến năm 2021 (Ảnh: C.T).

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Nguyễn Tiến Trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

3 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.