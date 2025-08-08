Hà Nội có tuyến buýt điện đi qua các điểm du lịch ở Hoàn Kiếm, Ba Đình

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Sở Xây dựng về tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan Lăng Bác, bờ hồ Hoàn Kiếm và các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm...

Hà Nội hiện có khoảng 26 tuyến/154 tuyến buýt chạy bằng năng lượng xanh, năng lượng sạch. Bên cạnh đó, có gần 8.000 taxi điện/19.000 phương tiện, đạt gần 50%.

Một xe buýt điện ở Hà Nội (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Tuyển, Trưởng Phòng Quản lý vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết thành phố có 2 tuyến đường sắt đô thị là Yên Nghĩa - Cát Linh, Nhổn - Cầu Giấy đang hoạt động cùng với 2.250 tuyến xe buýt, 18.800 xe taxi. Ngoài ra, còn có hệ thống các loại xe ứng dụng công nghệ, các loại hình xe khách liên tỉnh...

Theo ông Tuyển, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố đang thiếu trầm trọng, mà theo quy hoạch giao thông tĩnh, Hà Nội có 1.620 bãi đỗ xe, hiện đã đầu tư và đưa vào khai thác được 72 bãi, 61 bãi đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và còn nhiều vướng mắc.

Các phương tiện vận tải công cộng đến nay chỉ đáp ứng được 19,5% nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong khi đó, Hà Nội hiện có khoảng 8 triệu xe máy, gần 1,5 triệu ô tô; tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân của thành phố là 4,5%/năm.